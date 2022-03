Quan falten vuit jornades per al final de la lliga al grup 5è de la Tercera Divisió el primer equip del CE Manresa depèn de si mateix per classificar-se per a les fases d'ascens a Segona Divisió RFEF, eliminatòries a les quals accediran del segon al cinquè classificat al final de les 34 jornades de la fase regular o, fins i tot, per aconseguir l'ascens directe com a campió. Aquest fet ha impulsat a la junta directiva del club manresà a crear l'anomenat Carnet pel somni, amb l'objectiu que les grades de l'estadi del Congost s'omplin a vessar per donar suport als futbolistes blanc-i-vermells en els quatre partits que els jugadors de Ferran Costa han de jugar com a locals en els dos darrers mesos de la competició.

L'abonament permetrà a tots aquells aficionats que no s'hagin fet socis de l'entitat aquesta temporada, assistir a aquests quatre últims partits, en els quals els blanc-i-vermells rebran al CF la Pobla de Mafumet (diumenge, 13 de març, a partir de les 12 hores); a la FE Grama (27 de març), a l'EE Guineueta (10 d'abril) i al CF Peralada (24 d'abril), per un preu conjunt de 10 euros. Francesc Soria, portaveu de la junta directiva del CE Manresa ha detallat que "aquesta temporada, estem molt contents d'una afluència mitjana de més de 400 espectadors per partit a l'estadi del Congost, però ara, quan l'equip afronta la recta final de la lliga, volem donar un impuls encara més gran a l'assistència de públic". "Hem constatat que els jugadors noten el caliu de la grada des de la gespa. I aquest fet i lsa possibilitat d'assolir un ascens històric són dos al·licients afegits per continuar marcant la pauta com el club que ofereix els carnets i abonaments amb els preus més competitius de la categoria", ha sentenciat. A hores d'ara, el CE Manresa és quart a la classificació amb 43 punts, és a dir, només el separen quatre punts del primer i el segon classificats, la UE Olot i el CP San Cristóbal, respectivament. Ambdues formacions sumen 47 punts. El desavantatge dels blanc-i-vermells és en realitat fictici, doncs el conjunt manresà només ha jugat 23 partits, mentre que olotins i egarencs ja n'han disputat 25. Així doncs, els aficionats bagencs ja ho saben. A les oficines de l'estadi del Congost els espera el Carnet pel somni, el somni de l'ascens a Segona Divisió RFEF.