Emotiu, ple de calidesa i, sobretot, útil. El Torneig per Ucraïna organitzat pel Centre d’Esports Manresa, un quadrangular que va comptar amb els equips de veterans del club blanc-i-vermell, el RCD Espanyol, el CE Sabadell i el Palamós CF, va assolir ahir una recaptació de 1.046,40 euros que es destinaran, íntegrament, a la tasca de suport als refugiats de l’agressió bèl·lica ordenada per Vladímir Putin a Ucraïna que desenvolupa la Fundació del Convent de Santa Clara. Una quantitat que es pot incrementar durant tota la setmana vinent amb les aportacions que la ciutadania faci al número de compte ES43 2100 3093 0722 0031 6970.

Els conjunts de veterans del Palamós CF i del CE Sabadell van protagonitzar la primera semifinal (0 a 0). L’exentrenador del CE Manresa Piti Belmonte i el davanter Robert Elvira van liderar la formació arlequinada. Dues aturades del porter sabadellenc van classificar el seu equip per a la final a la tanda de penals (1 a 2).

Tot seguit, va arribar el moment més emotiu de la tarda. Una quinzena de refugiats ucraïnesos acollits per la Fundació del Convent de Santa Clara va desplegar una pancarta amb el lema «No a la guerra», el jove Nikita va fer el servei d’honor i es va guardar un minut de silenci per les víctimes del conflicte bèl·lic. Lluís Cortés, màxim responsable tècnic de la selecció nacional d’Ucraïna de futbol femení, es va afegir a l’acte.

Els veterans del CE Manresa i del RCD Espanyol van disputar la segona semifinal, com la primera, arbitrada pel col·legiat Arnau Joan González Fernández. Els 150 espectadors que es van aplegar a les grades van poder tornar a veure en acció Jaume Casajuana, Dayán Barrera, Moisés Tapia, Francesc Ribalta, Isaac Burgos, Romà Biols, Germán Rodríguez, Xavi Díaz, Òscar Domínguez, Òscar Carrasco, Sergi Soler, Roger Pont, Edu Beltrán, Edu Riu, Félix Vázquez o David Aragonés, a més de Carles Pastor, Joan Pallàs i Víctor Casado. El pilot de skeleton Ander Mirambell i el jugador de futbol sala Carles Corvo van reforçar els blanc-i-vermells. Els barcelonins es van imposar per 1 a 2 (Roger Pont min 39/Raúl Verdú min 15 i Dani Martínez min 31). La formació blanc-i-blava va disposar dels exjugadors del primer equip Eloy Pérez, David García, Joan Verdú i Manel Martínez.

En el partit pel 3r i 4t llocs, els blanc-i-vemells, amb el reforç de Roger Roma, van golejar el Palamós CF (4 a 0) amb dianes de Carles Corvo (2), Joan Pallàs i Roger Pont. Pel que fa a la final, dos gols del davanter Manel Martínez (minuts 6 i 13) van atorgar el triomf al RCD Espanyol. A la final, el CE Sabadell va comptar amb el lideratge de l’exentrenador del CE Manresa Josep Antoni Montes. L’àrbitre David Nadal de Dios va impartir justícia en aquests dos partits.