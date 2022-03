El Centre d’Esports Manresa depèn únicament i exclusiva dels seus resultats per assolir una consecució històrica: l’ascens a una categoria superior a la Tercera Divisió, en aquest cas, la Segona Divisió RFEF. A més, després dels marcadors que es van registrar en la jornada d’ahir, l’escenari és més favorable que mai per als blanc-i-vermells. Talment com si es tractés d’un assoliment predeterminat pel destí, cada jornada que passa, el context és més propici per als manresans. Ara o mai, semblen haver sentenciat els déus de l’Olimp.

La victòria del CF Peralada al terreny de joc de la UE Olot (1 a 2) va oficialitzar el lideratge de l’equip entrenat per Ferran Costa en finalitzar la 29a jornada de la lliga. A més, tal com va succeir set dies enrere, la majoria de resultats dels oponents directes dels manresans per assolir el títol i l’ascens directe, privilegi reservat únicament al campió de lliga, o per accedir a les eliminatòries d’ascens, un repte que assoliran del segon al cinquè classificats al final de la 34 jornades de la competició, van ser beneficiosos per als blanc-i-vermells. El CE l’Hospitalet va perdre a Vilassar (2 a 1) i el duel entre el Girona FC B i el CP San Cristóbal va finalitzar amb l’empat a zero inicial. A més del CF Peralada i del CE Manresa, que dissabte va sotmetre la FE Grama (2 a 1), només la UE Sant Andreu va vèncer. Una anàlisi dels punts acumulats pels sis primers classificats ens permet certificar que, en el pitjor dels escenaris, l’equip de la capital del Bages és ben a prop de segellar la classificació matemàtica per a les eliminatòries d’ascens. Els manresans tenen 11 punts d’avantatge sobre el sisè, el CF Peralada, quan els jugadors d’Héctor Simón només en poden sumar 15 més. Els peraladencs visitaran l’estadi del Congost en la penúltima jornada de lliga.

Un dels factors que més beneficia l’equip entrenat per Ferran Costa és que ha de jugar un o dos partits més (6) que la majoria dels seus oponents (4 o 5), amb l’excepció del Girona FC B, quart classificat. Dues són les causes d’aquesta situació. La primera és el partit ajornat per l’aparició de casos de covid a la plantilla del filial gironí que ambdues formacions disputaran el dimecres, 6 d’abril, al Municipal de Riudarenes (19.30 hores). L’altra és la circumstància que en una competició amb un nomnbre d’equips imparell (17), totes les formacions han de descansar en una jornada de la primera i de la segona voltes. En aquesta segona fase de la competició, els blanc-i-vermells ho van fer l’últim cap de setmana de febrer, però el segon i el tercer, la UE Olot (51 punts) i el CP San Cristóbal (49), encara han de fer-ho. Els egarencs descansaran en la 31a jornada i els olotins, a l’última. Per això, el CE Manresa ha jugat dos partits menys (26) que els seus immediats perseguidors (28). Tot és possible en les properes setmanes, però és un fet indiscutible que el CE Manresa despèn, en essència, del seu rendiment.