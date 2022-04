El santjoanenc Adrián Sedano, del club Avinent Manresa, i l’olesà Agustí Camats, del Petromiralles-CA Igualada, van aconseguir la medalla d’or en les seves proves al Campionat d’Espanya de llançaments d’hivern, celebrat a Castelló. Sedano es va imposar en el martell de categoria sub-18, la mateixa en la que va triomfar Camats llançant el disc.

Sedano va fer un concurs extraordinari culminat amb els 63.91 del tercer intent que són marca personal (martell de 5 kg) i li van valer el títol estatal per davant de Francisco Javier Guerra (La Palma), amb 59.22, i Jordi Pizarro (El Vendrell), amb 58.39.

De l’Avinent Manresa també va destacar Irene Mateo,que va finalitzar sisena en la prova de martell sub-18, amb uns 53.79 que són marca personal.

Per la seva part, Agustí Camats es va adjudicar el títol en la prova de disc amb un millor intent de 57.56, molt per davant dels 52.04 d’Arnau Llorens (Playas de Castellón) i els 47.81 de Bruno Cagigos. En aquesta prova, Albert Gil va finalitzar setè amb un registre de 46.43 com a millor llançament.

Prop del podi es va quedar Àlex González en la prova de javelina per a atletes de categoria sub-20. El llançador del club anoienc va fer un millor intent de 56.09, a només 29 centímetres del bronze.

Del Petromiralles-CAI també va participar al campionat Guim Morcillo, sisè en javelina sub-18 amb una marca de 56.09. Així, els quatre representants del club van ser finalistes.