El CE Manresa ha aconseguit un valuós empat (2-2) al camp del Girona B, un rival directe en la lluita per aconseguir l'ascens a Segona Divisió RFEF, després d'un partit en què s'ha avançat en el marcador però en què ha hagut de remuntar. Una anotació de Marc Martínez a dos minuts per a la finalització de l'enfrontament salva un punt per al conjunt de Ferran Costa i, sobretot, en pren dos a un adversari directe en la lluita per pujar. Després d'aquest resultat, el CE Manresa hauria de sumar vuit punts dels dotze que queden en joc per assegurar-se que puja de categoria sense dependre d'altres resultats.

L'equip bagenc s'ha avançat aviat en el marcador. Ha estat mitjançant Javi López, que ha superat el porter local en una rematada a centrada de Salva que ha picat al travesser abans d'entrar. La primera part, però, ha estat complicada i el Girona B ha igualat i ha capgirat el marcador mitjançant Shin, que ha aprofitat primer un garbuix a l'àrea i després ha anotat de nou abans del descans. La segona part ha estat un intent constant del Manresa per igualar de nou el partit, tot i que el Girona B també ha tingut arribades .Finalment, ha estat Marc Martínez, qui havia entrat al camp al minut 58, qui ha marcat el celebrat empat a 2 que deixa els blanc-i-vermells, que anaven vestits de taronja, amb dos punts de diferència sobre l'Olot, segon classificat, i amb un partit menys. El Girona B es manté a cinc punts del Manresa i amb els mateixos partits disputats. CE Manresa 54 pts. 28 partits jugats Olot 52 pts. 29 partits jugats San Cristóbal 50 pts. 29 partits jugats Girona B 49 pts. 28 partits jugats Sant Andreu 47 pts. 28 partits jugats El CE Manresa disputa el seu proper partit aquest dissabte, a partir de les cinc de la tarda, davant del cuer de la categoria, la Guineueta. El club ha demanat a l'afició que vagi vestida de vermell al camp. Després, els manresans hauran de visitar el Granollers, rebre el Peralada i acabar la lliga al camp de l'Hospitalet.