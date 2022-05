Segona derrota consecutiva del Terra Endins Vilatorrada en la segona fase de la Copa Catalunya en plena lluita per l’ascens. Els jugadors bagencs no van mostrar la seva millor versió i van ser escombrats per un Tarragona B que va ser molt efectiu durant la primera meitat. Al descans, els tarragonins dominaven per un clar 29-53. A la represa, els locals no van millorar els seus percentatges i els visitants ho van aprofitar per mantenir les distàncies i acabar guanyant per un voluminós resultat de 58-83.