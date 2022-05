El FC Levante Las Planas ha aconseguit l'ascens a la Lliga Iberdrola en derrotar el RCD Espanyol per 3-0 en un partit decisiu de la darrera jornada del grup Nord del Reto Iberdrola, la segona categoria del futbol femení espanyol. L'equip de Sant Joan Despí en tenia prou amb un empat per assolir l'objectiu, davant de prop de mig miler d'aficionats al seu camp del barri de Las Planas, perquè va arribar a la cita decisiva amb un punt més que les blanc-i-blaves. Però el conjunt de Ferran Cabello no s'ha limitat a veure-les venir i s'ha imposat amb claredat davant d'un Espanyol que ha decebut perquè en cap moment ha donat la sensació que podia aconseguir el triomf que necessitava per tornar a la Lliga Iberdrola.

El Levante ha viscut en la darrera dècada uns quants alt-i-baixos. La temporada 2012-13 va jugar a la Primera Divisió i es va mantenir, però al final de la 13-14 va perdre la categoria, iniciant un descens que va culminar a la Preferent catalana, el 2018. Des d'aleshores, l'equip ha anat remuntant posicions en la jerarquia del futbol i aquest vespre ha signat el retorn a l'elit, precisament en un moment especial per la creació de la lliga professional. Letti Sevilla, a la mitja hora de joc, ha avançat les de Sant Joan Despí, i el partit ha marxat al descans amb 1-0. L'Espanyol, en el que ha actuat la igualadina Judit Pablos a partir del minut 57, ha jugat en la segona part amb la pressió afegida d'haver de fer dos gols, però les seves puntals, com Adriana, no han estat a l'alçada del compromís. Emma Martín ha culminat una gran jugada de Julve al 53, i Sara Navarro ha sentenciat en un contratac quan quedaven menys de deu minuts pel final. Un cop acabat el partit, s'ha desfermat l'eufòria i el públic ha acabat fent un passadís molt llarg a les jugadores, que han tornat al camp després de passar pel vestidor. El Levante Las Planas acompanyarà el FC Barcelona com a únics equips catalans de la Lliga Iberdrola. L'altre plaça d'ascens la va aconseguir ja fa uns dies l'Alhama murcià, campió del grup Sud de Reto Iberdrola. LEVANTE LAS PLANAS-RCD ESPANYOL, 3-0 LEVANTE LAS PLANAS: Ezquerro, Núria Garrote (Sandra Carrasco, min 90), Montse, Julia Mora, Laia, Letti Sevilla, Jazz (Núria, min 86); Julve, Alba (Sara, min 62), Irina i Emma (Jossu, min 62). RCD ESPANYOL: Myllyoja, Caracas, Guerra (Clara, min 77), Nayadet, Xènia, Carol, Maya (Sara Extremera, min 57), Adriana, Baudet, Tamila (Judit Pablos, min 57) i Ari Sánchez (Nora, min 50). Gols: 1-0 Letti Sevilla, min 30. 2-0 Emma Martín, min 53. 3-0 Sara Navarro, min 81. Àrbitre: Lorena Trujillano, del col·legi andalús. Partit jugat al Municipal de Sant Joan Despí amb més de 400 espectadors.