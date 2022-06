La jove saltadora Ona Bonet ha conquerit la medalla d'or en la prova de salt d'alçada del Campionat de Catalunya absolut d'atletisme, que té lloc al llarg del dia d'avui a l'Estadi Municipal Natàlia Rodríguez, de Tarragona, amb la presència de més de vuit-cents atletes i retransmès en streaming, per primer cop, a través de la pàgina web de la Federació Catalana d'Atletisme. Amb només 16 anys, Bonet ha superat en tres centímetres la seva millor marca personal i els 1.75 l'han fet pujar al capdamunt del podi, liderant la representació de l'Avinent Manresa que també ha obtingut dues medalles de plata gràcies a les actuacions d'Emília del Hoyo en els 100 metres tanques, amb uns 13.66 que també són el seu millor registre, i Montserrat Montañès, al llançament de pes (11.69). Les prestacions de Bonet i Del Hoyo signifiquen, alhora, nous récords absoluts del club de la capital bagenca.

A l'espera que altres candidates a podi com Mònica Clemente, Meritxell Soler i Laura Bou entrin en acció a les finals de la tarda, les atletes de l'Avinent Manresa han demostrat aquest matí el seu potencial, just sis dies abans que l'equip disputi la final de la Divisió d'Honor estatal de clubs.

Ona Bonet és un jove talent que en les últimes temporades ha anat pujant el llistó de l'alçada a cotes cada cop més altes, i aquest matí ha pessigat tres centímetres més al seu millor registre personal, situant-se en el Top-10 del rànquing espanyol absolut de la present temporada.

En una emocionant final d'alçada, la manresana s'ha imposat a Núria Caballero (CA Tarragona), cinc anys més gran, que també ha franquejat l'1.75, perquè ha presentat un concurs més net. Bonet ha saltat a la primera 1.62, 1.65, 1.68, 1.71 i 1.73, i ha passat l'1.75 a la segona; la seva rival, en canvi, ha necessitat dos intents en 1.71 i tres en 1.73, i ha superat l'1.75 també a la segona temptativa. Irene Clemente (Cornellà At.) ha estat tercera, amb .168, i entre les vuit finalistes també s'hi han situat les dues representants del CA Igualada-Petromiralles, Laia Planas, 5a amb 1.65, i Aina Eberle, 8a amb 1.59.

Emília del Hoyo també ha fulminat la seva anterior millor prestació i només l'ha separat de l'or la intractable Xènia Benach, que en la final ha batut el récord del campionat, amb 13.36. La prova dels 100 metres tanques ha començat amb les sèries que han dominat les dues grans favorites a les medalles, amb 13.71 per la vilafranquina del València, i 14 justos per la manresana. La polivalent Anna Cabrera també ha assolit, amb 15.42, el dret a disputar la final però no s'hi ha presentat per incomptabilitat amb altres proves.

Un cop a la cursa decisiva, Benach ha sortit disparada i s'ha quedat prop de la seva millor marca (13.23) i ha batut el rècord del campionat amb 13.36, 19 centèsimes menys que el registre que posseïa Aitana Radsma. Del Hoyo, que fins avui tenia un millor temps de 13.78, ha rebaixat en més d'una dècima el seu rècord personal i ha entrat segona amb 13.66. Mireia López, del CA Tarragona, s'ha penjat el bronze amb 13.85.

El triplet de medalles manresanes en la matinal del campionat català l'ha completat la plata de la polifacètica llançadora Montserrat Montañès, que només ha cedit davant la superioritat incontestable de Daniela Fernández de Haro, del València. El títol s'ha situat per sota dels 12 metres, ja que la campiona ha enviat la bola de 4 kg a 11 metres i 94 centímetres. Montañès, que té un millor registre d'11.98, ha estat l'única altra atleta que també ha superat els 11 metres i, amb 11.69, s'ha penjat l'argent. Irma González, de l'AA Catalunya, ha estat tercera, amb 10.94, i la igualadina Núria Moix ha fet sisena, amb 10.47, en una final on la manresana Cabrera també hi ha comparegut fent 11a (9.63).

Ricard Clemente queda quart i Laura Bou avança a la final

De la resta de la jornada matinal destaca la quarta posició de Ricard Clemente (Avinent) en la prova de perxa. El jove manresà s'ha quedat amb 4.90 i no ha pogut superar els 5 metres que eren el territori de les medalles. Aleix Pi (FC Barcelona) s'ha endut l'or amb 5.20, molt per sobre del seu company d'equip, Àlex Gràcia, i d'Àlex Teruel, del CA Canaletes, que s'han quedat amb la plata i el bronze amb 5.00. El veterà saltador d'origen ucraïnès Igor Bychkov, finalista olímpic als Jocs de Londres fa una dècada i que actualment vesteix la samarreta del CA Igualada-Petromiralles, ha quedat setè, amb 4.65, i Martí Serra (Avinent) ha estat 8è, amb 4.65.

Laura Bou, per la seva part, ha complert el primer tràmit abans de lluitar pel títol dels 400 metres. En les semifinals, la velocista de l'Avinent, que recentment va establir una nova plusmarca personal i del club amb 53.51 -a hores d'ara, quarta del rànquing estatal del 2022-, ha guanyat sense problemes la seva sèrie amb 55.52, i en el còmput global només l'ha superat, per 1 centèsima, Sara Gallego. La barcelonina, plusmarquista estatal dels 400 metres, ha decidit fer els llisos a Tarragona i a les 19 h serà la gran rival de Bou en una final en la que també hi serà Meritxell Tarragó, que ha tret bitllet amb 55.70.

En els 100 metres, domini absolut de Jael Bestué (FC Barcelona), amb uns 11.54 que signifiquen un nou rècord del campionat. Laia Solà, després de fer 12.33 en semifinals, ha estat 7a a la final amb 12.43. En la categoria masculina, Bernat Canet també ha batut la plusmarca de la competició amb 10.33, un registre que també és una dècima inferior a la millor marca que fins ara ostentava el velocista de Cornellà.

En el seu estressant programa, l'heptatleta Anna Cabrera (Avinent) també ha finalitzat 5a en javelina, amb 33.84 -amb triomf d'Aina Ramos, de l'Hospitalet, amb 47.17, i amb Núria Moix (CAI) 9a, amb 31.85-, i 6a en la llargada, amb 5.38, una disciplina que ha viscut el triomf d'Elena Llobera, del Ria Ferrol, amb 5.89.

Eloi Santafe (CAI) i Biel Salas (Avinent) han abandonat a la final dels 110 m tanques.