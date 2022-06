Un esplèndid Ante Tomic va dominar la zona i va catapultar el Joventut a empatar a un la sèrie de semifinals de la Lliga Endesa contra el Barça i a recuperar el factor pista. Els verd-i-negres van aguantar les primeres estrebades blaugrana, com el 35-28 de la part final del segon quart, i van prémer l’accelerador en el tercer període per establir una distància de més de deu punts que ja sabrien administrar fins al final. L’equip de Jasikevicius, que ahir va deixar Higgins fora de la convocatòria, no va estar tan encertat en el tir i Brandon Davies no va poder aturar mai Tomic a la pintura. La feina dels bases visitants va fer la resta.