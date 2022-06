Després de refer-se d’un irregular inici de la competició, el Club Esportiu Berga va tancar la seva participació al grup 4t de Segona Catalana amb una meritòria sisena posició (40 punts). La bona trajectòria de l’equip des de l’arribada a la banqueta del tècnic Christian Fernández ha propiciat la renovació de l’entrenador berguedà, així com la dels dos membres del cos tècnic que van aterrar a l’equip per recomanació seva: el segon entrenador Adrià Sellarés i el preparador físic Marc Puigoriol.

La retirada de dos estendards

Christian Fernández ha iniciat la configuració de la plantilla per al proper exercici amb la dificultat de conèixer, d’antuvi, la retirada de quatre futbolistes: el porter Dani Peralta (30 anys) i l’incisiu interior esquerre Joan Noguera (35), dos dels jugadors més emblemàtics de l’entitat berguedana, han optat per retirar-se després de compaginar durant la darrera temporada les seves responsabilitats com a president i secretari del club amb la seva faceta futbolística. També deixen la pràctica del futbol el lateral esquerre Gerard Martínez (30 anys) i el davanter Marcel Carrera (26). El primer no s’ha pogut recuperar adequadament del trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. A més, el mitja punta bagenc Ignasi Sala, autor de 10 gols el curs en què ha debutat a Segona Catalana, ha pres la determinació de tornar al FC Fruitosenc. Christian Fernández ja ha segellat la renovació del porter Iván Gil; dels centrals Toni Liria i Oriol Ruiz; dels mig centres Jordi Bancell, Arnau Hernández i Marc Torres, així com la dels davanters Àlex Borja, Joan Fígols Joanet i Ramon Artigas.

El CF Martorell reté set jugadors

Javi Cuesta, el tècnic del CF Martorell (Primera Catalana), ja ha certificat la continuïtat del porter Toni Domínguez, dels centrals Carles Caballería i Enric Soriano, i la dels migcampistes Èric Arévalo, Ross Willox, Martí Ramos i Marc Carbonell. Fins ara, s’han concretat les baixes de l’interior dret Martí Rafanell, del central Óscar Peña, del mig centre Álex Torres i del davanter Jesús Peñarrubia.