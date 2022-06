El surienc Josep Garcia ha tornat a demostrar durant tot el cap de setmana la seva gran superioritat en el Campionat d’Espanya d’enduro, que ha viscut dues jornades més a Infesto (Astúries). El pilot de KTM no va tenir grans problemes per guanyar les dues curses, tant en la classificació d’Enduro 2, com en l’escratx (la unió) de totes les proves. En aquesta segona només va ser inquietat pel nargonès Jaume Betriu (KTM), que és segon també en la general del campionat i que lidera la seva categoria, la d’Enduro 3. Per tancar un magnífic cap de setmana, la manresana Mireia Badia va guanyar les dues competicions femenines i també és líder de la classificació general.

Pel que fa a Garcia, no va tenir cap problema cap dels dos dies. Dissabte va vèncer amb una difèrència de 2 minuts i 1 segon respecte de Betriu i de 2.34 sobre el francès Antoine Magain, tercer classificat. Ahir, encara va eixamplar la distància sobre Betriu a 3 minuts i 8 segons i la tercera posició va correspondre a Cristóbal Guerrero (Beta), a 3.58. En la general, Garcia completa el màxim de 100 punts pels 82 de Betriu, que és segon de la general. El tercer, ja molt lluny,és el propi Magain, amb 58. En Enduro 2, la distància encara és més gran, amb 100 punts pels 58 de Guerrero. En Enduro 3, Betriu és el líder, també amb un ple, ja que va guanyar les dues proves inaugurals, a Puerto Lumbreras. Pel que fa a la competició femenina, Badia va guanyar les dues curses, la primera amb retirada de la resta de rivals i ahir amb més oposició. També ha guanyat les quatre proves disputades. La propera cita serà el setembre a Irañeta (Navarra). Abans, mundial del 24 al 26 de juny a Carpineti (Itàlia).