L’ascens del Futsal Athletic Vilatorrada a Tercera fa visible el creixement del club

El quart ascens de categoria assolit en nou exercicis per l’equip sènior masculí del Futsal Athletic Vilatorrada permetrà al buc insígnia del club santjoanenc militar a la Tercera Divisió Nacional la propera temporada. Així doncs, la formació de Sant Joan de Vilatorrada s’afegirà als dos clàssics de la Catalunya central assentats a la quarta categoria estatal, el CFS Esparreguera i el CEFS Santpedor. L’altre, el FS Solsona, ha perdut aquest curs la categoria.

La consecució dels santjoanencs dona visibilitat al creixement exponencial que ha viscut el club des de la seva constitució, ara fa nou anys i escaig. No endebades, aquell equip que va començar a competir la tardor del 2013 a Tercera Catalana ha estat l’embrió de les disset formacions federades i de l’escoleta que avui dia aixopluga l’entitat. Aquest darrer exercici, el Futsal Athletic Vilatorrada ha acollit més de 200 jugadors.

Tretze victòries consecutives

Imposar-se a tots els oponents en les últimes tretze jornades del grup 2n de la Divisió d’Honor Catalana va propiciar la consecució del títol i l’ascens del Futsal Athletic Vilatorrada. La formació dirigida per Daniel López Borjas es va revelar com l’equip més golejador dels tres grups que configuren la categoria amb 200 gols en 30 partits (6,66 de mitjana). L’ala Redoan Drissi, autor de 49 gols, en va ser el màxim golejador.

La primera temporada dels santjoanencs a la Divisió d’Honor Catalana ja havia estat reeixida. Els bagencs van ocupar la segona posició final, a tres punts del campió, el CEFS Prosperitat. Tot i mantenir la mateixa plantilla, el Futsal Athletic Vilatorrada va transmetre «males sensacions» durant la pretemporada i va protagonitzar «un inici de lliga irregular», detalla Daniel López Borjas. La situació es va reconduir i el tècnic va «prendre consciència» que podien segellar l’ascens en constatar l’actitud dels seus jugadors després d’encaixar la segona derrota de l’exercici, a meitats de desembre. Una altra ensopegada, la darrera, a finals de febrer, va marcar el punt d’inflexió definitiu. Quan estaven a vuit punts del líder, els porters Édgar López, Gerard Roca i Aleix Gener, i els jugadors Carles Corvo, Redoan Drissi, Isaac González, Mohamed El Madani, Thales Emanuel Paulino, Ferran Pons, Ferran Priego, Edu Saavedra, Roger Torras i Marc Zamora es van conjurar per signar dotze victòries en els últims tretze partits.

Encabir catorze patrocinadors

La iniciativa de crear un club de futbol sala a Sant Joan va sorgir durant un esmorzar que van compartir Daniel López Borjas i Antonio Ñono Hernández, el novembre del 2012. Però necessitaven 5.000 euros per començar a competir. Aleshores, van iniciar un pelegrinatge pels comerços i empreses de Sant Joan per reunir aquesta quantitat. La resposta va ser extremadament positiva i el 21 de gener del 2013 es va constituir el Futsal Athletic Vilatorrada. Això sí, per compensar a tots els mecenes, aquella primera temporada «vam haver de jugar amb dues samarretes. Cadascuna recollia el logotip de set empreses. Una la lluíem quan jugàvem a casa i l’altre en els desplaçaments», rememora el president de l’entitat, David Antoine López Borjas. La trajectòria de l’equip va ser quasi impol·luta els dos primers cursos: 25 victòries i un empat li van reportar dos ascensos consecutius.