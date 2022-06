«Piqué està patint». Joan Laporta ha aprofitat el tram final de l’assemblea de compromissaris en la qual es va aprovar per majoria la venda d’actius per recollir un suggeriment de Joan Gaspart, l’expresident del Barça. «No feu cas d’aquestes notícies que volen deixar Piqué com un frívol i sense sentiments», ha recalcat el dirigent blaugrana.

«Piqué ho està passant malament, està patint, l’hem d’ajudar», ha dit Laporta, assegurant que ell li donarà «tot l’afecte que mereix i l’ajudaré en tot el que necessiti». El president del Barça va assegurar que havia mantingut una conversa privada amb el jugador. «Què vols ser? Empresari? O futbolista? I Piqué ha contestat que vol ser futbolista», ha revelat Laporta. Després, el dirigent ha reconegut que està «trist» per la convulsa sortida de Messi de fa un any. «Tant de bo li puguem fer un homenatge a aquest jugador que ens ha donat tants anys de glòria, ha sigut la pedra angular de tota aquesta generació», ha dit Laporta. «Em té trist i fins que no ho solucionem estaré així. Demanaria que m’aconselleu tots vosaltres per veure el que cal fer. Ho porto dins, estic trist. Messi ha de tenir un reconeixement etern».