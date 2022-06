Una comissió avaluadora d'ACES Europe, una entitat sense ànim de lucre que assigna cada any els reconeixements de Comunitat Europea de l'Esport, visita des d'aquest dimarts diversos equipaments i instal·lacions del Pirineu per comprovar si compleixen els requisits per rebre aquest distintiu de cara a l'any 2023.

La primera parada ha estat a Puigcerdà, però durant aquesta setmana també hi passaran per la Seu d'Urgell, la Vall de Boí i Vielha. Tot i que hi ha diverses localitats catalanes que en anys anteriors han obtingut una certificació similar, és el primer cop que es forja una candidatura d'aquest abast territorial, la qual inclou les sis comarques de l'Alt Pirineu i Aran i les del Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i el Solsonès.