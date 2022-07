Les localitats d'Alp (27 d'agost) i Manresa (3 de setembre) seran aquest estiu dues de les cinc parades del nou circuit català d'esports urbans -Esportcat Extreme- que neix en el marc de la celebració del 12è Extreme Barcelona del 16 al 18 de setembre al Parc del Fòrum. El certamen acollirà competicions de BMX, skate i scooter i atorgarà, per als guanyadors de cada modalitat, el dret a participar en la citat barcelonina.

CALENDARI DE L'ESPORTCAT EXTREME 2 de juliol. Tarragona 23 de juliol. Figueres 27 d'agost. Alp 3 de setembre. Manresa 10 de setembre. Lleida

La intenció de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya és descobrir nous talents catalans en les disciplines esmentades, que estan experimentat un auge notable. Tal i com explica la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, Anna Caula, la voluntat és "dinamitzar i promoure aquestes modalitats i, alhora, donar l'oportunitat a joves esportistes de competir al màxim nivell internacional".

Cadascun dels tres esports -BMX, skate i scooter- tindran categoria masculina i categoria femenina, i es disputaran en el format Cash4Tricks, amb jam sessions on els participants podran exhibir els seus millors trucs. En cada ciutat, es repartiran punts, i al final del circuit els millors es classificaran per l'Extreme Barcelona.

Caula destaca també l'augment constant de noies en la pràctica d'aquests esports. "L'aposta per l'Esportcat Extreme reforça el compromís de projectar l'esport femení, donar-li visibilitat i generar referents", anota la secretària general.

Més de 350 atletes a Barcelona

El circuit català antecedirà la celebració de l'Extreme Barcelona al Parc del Fòrum, del 16 al 18 de setembre, un campionat en el qual hi ha més de 350 participants inscrits, procedents d'arreu d'Europa i altres punts del planeta com Austràlia i els Estats Units. Les modalitats en joc seran skate street, BMX Park, scooter street % park i roller freestyle. Les proves es retransmetran per televisió.