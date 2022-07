Un tap de Sebas Saiz sobre el pivot ucraïnès Bobrov a cinc segons per al final va permetre Espanya conservar el punt de diferència que duia sobre Ucraïna (76-77) i endur-se un triomf que li aclareix el panorama per ser al Mundial de l’any que ve, que se celebrarà a Indonèsia, Japó i les Filipines. Després d’haver perdut dilluns a Geòrgia, Espanya necessitava vèncer per passar a la segona fase amb tres victòries i una derrota i no fer-ho amb un 2-2. Ara, el grup espanyol, amb Geòrgia i Ucraïna, s’ajuntarà amb Itàlia i Islàndia, que acumulen també un 3-1, i els Països Baixos, cuers amb 0-4 .

Ahir, Espanya va estar a punt de tornar a perdre, perquè l’estrella ucraïnesa, Mikhailiuk, va situar un perillós 73-68 a dos minuts. Però la gran estrella va ser un Sebas Saiz que va treure un 2+1 amb antiesportiva abans d’un triple de Jaime Fernández. Arostegui va posar el 76-77 a 7,6 segons i el tap de Saiz va segellar el triomf, en un duel en què el jugador sotmès a tempteig del Baxi Yankuba Sima va anotar 7 punts.