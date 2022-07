Les atletes Queralt Vallbona, als 300 metres, i Marta Escalera, als 300 m tanques, van ser les dues representants de l’Avinent Manresa que van pujar al capdamunt del podi en el Campionat de Catalunya sub-16, que va tenir lloc a les pistes de Can Dragó, a Barcelona. El balanç de l’entitat va ser de quatre metalls i sis places de finalista.

Marta Escalera va vèncer a les tanques baixes amb 46.04, per davant de Zuzanna Bednarek (Cornellà At.), amb 46.13, i Alba Viñals (Andorra At.), amb 46.58. Rera seu va entrar Jana Planell (CA Igualada), amb 46.79, i sisena va quedar Martina Casals (CA Puigcerdà), amb 48.20. Escalera va ser 2a en 100 tanques amb 14.70, rere Ada Serrano (CA Figueres, 14.54), i superant Aicha Khaoumi (JA Sabadell, 14.90). Mercè Junyent, de l’Avinent, va fer 6a (15.78).

Queralt Vallbona, per la seva part, es va penjar l’or al coll en fer els 300 metres en 40.63, superant Núria Argelich (Terres de Ponent, 40.84), i Mireia Redondo (CA Tarragona, 41.02). Ona Dalmau també va ser medallista, bronze en perxa amb 3.05 rera Noa Martínez (3.75) i Júlia Cervantes (3.15), de l’AA Catalunya totes dues. Jana Planell (CAI) va ser quarta amb 3.05 i la seva companya d’equip Etna Torras va fer 8a, amb 2.70.

De l’Avinent Manresa també van ser finalistes Carla Rovira, 5a en 100mll (12.84) i 6a en llargada (4.92); Olivia Lopez, 6a en 3.000 m (11.48.53); Jenay Hernandez, 6a en triple (10.75); Merce Junyent, 8a en alçada (1.48); i Eloi Mateo Van Heuvelen, 8è en alçada (1.56).

Del CAI Petromiralles/Jocnet, també van lluir Jordi Pastor, 5è en pes (11.18); Lucía Molina, 5a en alçada (1.59). Al pes, 5è lloc de la ceretana Martina Casals (10.23); i Ainoa Dueñas (Martorell AC) va ser 8a en javelina (23.77).