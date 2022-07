El barceloní Adri Arnaus no va aprofitar ahir les bones condicions de l’Old Course de Saint Andrews durant les primeres hores del dia i, després de firmar un 73, va acabar la tercera jornada de l’Obert Britànic amb un total de 217 cops, 1 sobre el par del camp. Avui, en la quarta i última volta, el jugador del Moià Golf Club intentarà millorar posicions en el darrer torneig del Grand Slam.

Arnaus afrontava la tercera jornada amb el par del camp, després del +2 del primer dia i el -2 del segon, un resultat que li va permetre superar el tall i tenir el dret d’afrontar la resta de la competició durant el cap de setmana. Ahir, però, no va poder treure rèdit d’un dia benèvol, gairebé sense vent i amb bona temperatura. Arnaus va fer el par en els vuit primers forats i va tancar la primera meitat del recorregut amb un birdie en el 9.

Els problemes van aparèixer a la segona part del traçat, amb un bogey al 10 i dos més al 16 i el 17. En aquest darrer forat hauria pogut prendre més mal perquè la pilota se’n va anar al camí i va quedar enganxada a un mur. Un birdie al 18, com el que li va permetre superar el tall el divendres, va alleugerir la situació d’Arnaus, que arriba al darrer dia amb +1.

Arnaus va lamentar els problemes amb el putt. «Sabia que les condicions serien bastant ideals, fer -5 o -6 hauria estat bé, però el fet de no aprofitar els primers forats et sents que vas forçant. Els putts no queien», va comentar.

«Per una part ha estat gratificant, crec que he picat bastant bé la bola, en un tram de la primera volta m’he sentit molt còmode, però he fallat putts curts i el bogey del 10 no ha estat ideal», va afegir Arnaus: «Semblava que no podia donar tres cops seguits». El golfista va afegir que «a aquest tipus de camps cal donar-hi unes quantes voltes, i a aquest algunes més, per saber com s’han de jugar».