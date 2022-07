L'amistós del Barça davant la Juventus de Torí suposava l'oportunitat d'Ousmane Dembelé per a brillar com a titular al costat dret de l'atac blaugrana després de dos molt bons partits del brasiler Raphinha i el francès l'ha aprofitat amb dos gols i una gran actuació que no han estat suficients per a trencar l'empat davant els de Massimiliano Allegri (2-2).

L'altre golejador de la nit va ser Moise Kean. El jove davanter de 22 anys cerca guanyar-se la confiança de Massimiliano Allegri després d'haver estat ofert a diversos equips fa poques setmanes. Aquesta matinada ha signat dos gols que van permetre la Juventus empatar i van equilibrar el marcador. Xavi Hernández ha renovat la confiança en l'onze inicial amb l'alemany Marc André Ter Stegen a la porteria; el danès Andreas Christensen, Eric García i Jordi Alba com a defensa; Sergi Busquets al centre del camp, i al polonès Robert Lewandowski a la punta d'atac. Les altres posicions han girat, i entre les cares noves va destacar el renovat Ousmane Dembelé, queha estat el gran animador del partit. Després de veure al francès davant la Juventus es podria dir que la posició d'extrem dret està molt ben coberta, i és que és la principal zona d'atac blaugrana, però també serà un dels punts calents a l'hora de repartir titularitats per part de Xavi. Pur estil Dembelé en els dos gols, encarant, regatejant i disparant a porta prop de l'àrea petita, però també generant perill amb alguns trets des de fora de l'àrea i associant-se amb els seus companys en últimes passades. La segona part ha estat per a un Raphinha que aquesta vegada no ha sumat gols però va mantenir la mateixa essència que ja havia mostrat en els dos primers amistosos als Estats Units. Generant sempre perill, amb arribada, centrant per a proveir als davanters i buscant la porteria contrària, de fet ha arribat a estavellar la pilota a la porteria en una ocasió. La gira americana continua per a tots dos equips el 30 de Juliol. El FC Barcelona s'enfrontarà al Nova York Red Bulls, mentre que la Juventus viatjarà a Los Angeles per al duel contra el Reial Madrid.