El palista del Cadí Canoe-Kayak Miquel Travé disputarà demà les semifinals de la categoria K-1 en el Campionat del Món de piragüisme en aigües braves, que se celebra des de dimecres a Augsburg (Alemanya). En la seva cinquena participació en un Mundial, l’esportista de La Seu d’Urgell, de 22 anys, té l’objectiu d’entrar a la final, un propòsit que ve avalat pel bronze assolit el passat mes de maig en l’Europeu d’Eslovàquia.

Travé va ser el millor representant espanyol en la primera baixada a l’Eiskanal, un dels indrets emblemàtics del piragüisme d’aigües braves. En aquest espai tan especial de la ciutat d’Augsburg s’hi van celebrar les proves olímpiques dels Jocs de Munic 72, just ara fa cinquanta anys.

L’alturgellenc va ser el 14è a la línia de meta, amb un temps de 90.21, a 3.38 del txec Vit Prindis, que va fer 86.83. En segon lloc va quedar el campió olímpic, el també txec Jiri Prskavec, amb 87.37, i tercer va ser l’italià Giovanni de Gennaro, amb 88.41. Travé va obtenir així el pas a la semifinal, on hi haurà 40 dels 102 palistes que ahir van prendre la sortida, entre els quals Joan Crespo, que va fer el 22è temps. En el K-1 femení, va assolir el bitllet per la penúltima ronda Maialen Chorraut.

En la primera jornada de competició a l’Eiskanal, el dimecres, es van disputar les finals d’equips. En la categoria masculina, Espanya va ser 11a en caiac i 12a en canoa, mentre que en la femenina la selecció va quedar 6a en caiac i 7a en canoa.

En la jornada d’avui divendres, Miquel Travé farà la primera baixada en la categoria C-1, amb la intenció de classificar-se directament per la final.