El CE Manresa i l’Espanyol B no es veuran les cares en partit de Segona RFEF fins a la setmana abans de Nadal, però avui els dos equips es començaran a prendre les mides amb motiu del partit amistós que els enfrontarà a partir de les 20 h al Municipal del Congost de la capital bagenca. El duel s’ha endarrerit una hora per evitar les altes temperatures previstes en una de les jornades més caloroses de l’estiu. Les entrades es poden adquirir al preu de 10 euros, si bé els residents a la comarca del Bages els joves de 18 a 30 anys i els pensionistes hi entraran per 5 euros. Els socis ho faran gratuïtament.

El test serà una bona pedra de toc per als de Ferran Costa en el camí que porta al debut a la lliga del 4 de setembre al camp del València-Mestalla. D’altra banda, el club ha informat que, després de dues setmanes de campanya, ja s’han donat d’alta 70 nous socis, elevant la xifra fins als 228 abonats.