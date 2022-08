Tres de les vuit medalles que van conquerir els palistes de la delegació espanyola als Campionats d’Europa d’eslàlom sub-23 i júnior porten el nom de dos especialistes del Club Cadí Canoe-Kayak. Miquel Travé va pujar dos cops al segon graó del podi en el certamen disputat a la localitat txeca de Ceske Budejovice: en la prova de K-1 sub-23 i en la d’equips de la mateixa modalitat fent trio amb Pau Echániz i Darío Cuesta. Per la seva part, Marc Vicente també es va penjar una plata amb la tripleta que van completar Markel Imaz i Álex Segura en la final de patrulles de C-1 júnior.

Després de la recent celebració del Mundial absolut, on va realitzar una bona actuació però sense poder entrar en cap final -una fita que era realment complicada-, el palista de la Seu d’Urgell Miquel Travé tenia una ocasió propícia per engreixar el seu currículum i no la va desaprofitar. Al costat dels millors especialistes continentals de la categoria sub-23, va sumar dues medalles al llarg de la setmana viscuda a la República Txeca.

El primer dia de competició es van disputar finals de patrulles, i la tripleta formada per Darío Cuesta, Pau Echániz i Miquel Travé només va cedir davant de la francesa, que es va imposar amb un marge superior als 4 segons.

El metall era un bon presagi per a la final del K-1, a la qual Travé va arribar sense fer gaires escarafalls. Si en les dues rondes eliminatòries, l’alt-urgellenc va quedar novè i va assolir el pas a semifinals, primer, i a la final, després, en la baixada decisiva al canal de Ceske Budejovice va treure les urpes i va mostrar la seva ambició. L’esportista del Cadí només va ser superat pel local Jakub Krejci, que va ser 1.78 segons més ràpid. Cap dels dos va penalitzar per tocar portes en el traçat.

Pilota al pal en canoa

La bona actuació en caiac era un bon aval per presentar candidatura en la prova de canoa (C-1). Travé va conquerir el bronze europeu absolut el mes de maig passat a la localitat eslovaca de Liptovsky Mikulas, i en el recent Mundial celebrat a Augsburg va finalitzar dotzè, i es va quedar a menys de dos segons d’entrar a la gran final.

A Ceske Budejovice, Travé va anar avançant amb pas ferm i va ser primer a les sèries i sisè a les semifinals. En la baixada definitiva, però, va ser superat per tres competidors. Una final igualada va deparar la primera plaça sense recompensa metàl·lica al palista del Cadí, que, tot i fer un recorregut sense tocar cap porta, es va quedar a 0.38 del bronze.

El júnior Marc Vicente també va signar una destacada actuació en l’Europeu de la seva edat i va obtenir una medalla de plata i una setena posició. L’èxit més rellevant va arribar en una final de canoa per patrulles en què l’alt-urgellenc, Imaz i Segura només van cedir davant Eslovàquia. Ahir diumenge, Marc Vicente va baixar en la final de C-1 júnior i va finalitzar setè, a 4.27 del campió, l’eslovac Samuel Krajci. El basc Markel Imaz va ocupar el tercer lloc, a 2.11.

També va tenir plaça de finalista la palista de la Seu d’Urgell Mònica Dòria, que competeix representant Andorra. En una final de C-1 sub-23 que es va adjudicar la txeca Gabriel Satkova, l’esportista olímpica va aconseguir el sisè millor temps, a gairebé set segons del títol (6.94), però prop del podi, que es va quedar a 1.23. En caiac, Dòria va ser onzena i no va entrar a la final per una posició.

Quart lloc per a Manel Contreras

Un altre bon resultat per al Cadí va ser el quart lloc de Manel Contreras en les patrulles de caiac júnior, fent equip amb Javier Arrubarrena i Miquel Farran. L’or va ser per a Eslovènia. En la categoria femenina de caiac sub-23, la tripleta formada per Anna Barroso, del Cadí, Laia Sorribes i Olatz Arregui, va finalitzar 8a.

L’equip estatal també va obtenir l’or de Pau Echániz en extreme, les plates d’Olatz Arregui en extreme sub-23 i del júnior femení de canoa en patrulles i el bronze de Maite Odriozola en K-1 júnior. En total, vuit medalles.