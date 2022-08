Després d’un parell de jornades de revisions mèdiques, el Cadí la Seu va tornar a iniciar ahir la feina a la pista per preparar l’inici d’una temporada en què, a més de la lliga, haurà d’afrontar la seva participació en l’EuroCup. El conjunt que a partir d’aquesta propera temporada prepararà Jordi Acero encara no està al complet, ja que falta per arribar el gruix de les jugadores estrangeres, algunes de les quals han estat fitxatges de l’equip.

D’aquesta manera, el club va informar que havien passat la revisió mèdica Laia Raventós, Laura Peña, Ariadna Pujol, Julia Soler, Georgina Bahí, Montse Brotons, Jewel Tunstull i Maria Kostourkova. Bahí, que torna a la Seu, i Kostourkova, búlgara amb passaport portuguès, són les incorporacions, a part de la contractació definitiva de Soler, que estava cedida. Encara falten la letona Paula Strautmane, que va renovar la seva relació amb les urgellenques, i tres nous elements, la belga Elise Ramette, la montenegrina Bojana Kovacevic i l’estatunidenca Taylor Koenen. De moment, ajuda en les sessions la jugadora del conjunt B Laia Ribes. El cos tècnic, al qual s’ha incorporat l’exjugadora del club Tania Pérez, espera poder comptar aviat amb la majoria de les jugadores per arribar en bones condicions al 6 de març, quan el Cadí jugarà el primer amistós, a Mollerussa, contra el Joventut. El Lima Horta, el Valencia i el Tolosa, aquest en dues ocasions, seran les pedres de toc abans de la celebració de la Llig aCatalana, el 30 de setembre i l’1 d’octubre a Girona.