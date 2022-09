Tot i que el seu fitxatge es va concretar la setmana passada, el CE Manresa va anunciar ahir la incorporació del golejador Khalid Noureddine. No endebades, el davanter va fer dimecres el primer entrenament amb els blanc-i-vermells. Khalid Noureddine va destacar la temporada passada, la seva darrera com a juvenil, amb la formació de la UE Figueres que militava a la Lliga Nacional. El figuerenc va marcar 16 gols en 16 partits jugats amb els blanc-i-blaus. Les seves aptituds van despertar l’interès del Granada CF, entitat que va concretar el seu fitxatge a finals de novembre del 2021, tot i que el va deixar cedit a la UE Figueres. Khalid Noureddine va debutar a la Tercera Divisió amb el primer equip de la Unió i va materialitzar 4 gols en 14 partits. El golejador ha fet la pretemporada amb el Club Recreativo Granada (Segona RFEF). Finalment, els andalusos han optat per prescindir del figuerenc i el CE Manresa ha aprofitat l’avinentesa per reforçar-se.