El Grup Via CB Artés va aprofitar el fet de jugar de local per primera vegada aquesta temporada per endur-se la victòria (59-46) en un partit que va dominar des de l’inici i en el qual el seu rival, el Natació Terrassa, no es va aconseguir acostar en el marcador en cap moment.

L’equip de Pep Piqueras va sortir fort i va establir un 22-3 d’inici que va deixar tocat el seu rival. La defensa va ser gairebé perfecta en els primers vuit minuts, amb anotacions de Portella i dos triples consecutius, de Mas i Fornells, que van animar l’afició. Una petita reacció egarenca va propicar que l’avantatge baixés a onze punts al final dels primers deu minuts. En els segons, la renda es va estabilitzar. Tot i que l’Artés va tenir dificultats en aquesta fase de l’enfrontament per anotar, la defensa continuava ben posada i va deixar en nou punts un rival que anotava en comptagotes. La diferència encara va créixer més en el tercer període, en què el conjunt visitant va repetir guarismes. El parcial va ser gairebé clavat, ara de 14-9, però l’avantatge va pujar fins als vint punts (49-29), amb un altre bàsquet final de Fornells. Amb tot més o menys decidit, en el darrer tram del partit la pressió defensiva artesenca es va reduir i l’equip també va tenir una sequera en atac, ja que va estar cinc minuts sense anotar. Aquest fet va ser aprofitat pel Natació Terrassa per vèncer en el parcial, però per no poder fer res més sinó maquillar el resultat i deixar-lo en només tretze punts de dèficit.