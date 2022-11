Un gran xut d’Eric González quan només faltaven quatre minuts perquè s’arribés als noranta reglamentaris va donar al San Mauro la victòria per 2-1 en el primer derbi en competició oficial amb l’Igualada en les últimes 22 temporades. Com no podia ser d’una altra manera, el Municipal de Santa Margarida de Montbui es va omplir i va viure un gran ambient en un partit en què els locals van treure partit de la seva efectivitat més alta de cara a la porteria rival.

Els primers minuts van ser equilibrats, amb bones accions per les dues bandes, però sense encert de cara a la porteria rival. Tot es va desequilibrar a la mitja hora de joc. Una falta a la banda dreta de l’atac del San Mauro va ser llançada amb l’efecte de fora cap a dins i un dels jugadors més baixos damunt del camp, un Eric Zamora que havia entrat feia només quatre minuts en substitució del lesionat Castaño, va rematar entre el cap i l’espatlla i va superar un sorprès Agus. Va ser un dels trams de més moviment damunt del camp. L’Igualada va amenaçar primer amb una rematada de Thommy que va desviar el porter Romans Carillo cap al pal. Tot seguit, va arribar l’empat. Va ser en una falta directa magistralment executada per Olmo en què la pilota va entrar al costat del pal dret de la porteria local. Quan pocs s’ho esperaven La segona part va viure el domini de l’Igualada, que va sortir a buscar la primera victòria de la temporada i posar fi a tot el desencert de cara a porta que l’acompanya en aquest tram inicial de la competició. Però, novament, no va estar encertat. El San Mauro va saber patir i oposar resistència en els pitjors moments i va trobar recompensa al seu esforç en una pilota llarga. Franco es va esmunyir de dos jugadors, va enviar llarg cap a Eric González, que va aprofitar la indecisió visitant per etzibar un xut imparable per al porter Agus. El San Mauro queda a mitja classificació i l’Igualada rebrà el Tàrrega, amb qui està empatat, en la recerca desesperada de la primera victòria del curs.