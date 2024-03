Partit: Real Madrid - Baxi Manresa

quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 0 - 0 " Inici del partit quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 0 - 0 Alberto Abalde Real Madrid " Alberto Abalde [Real Madrid] falla la cistella. El rebot defensiu és per a Dani Pérez. quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 0 - 0 Martinas Geben BAXI Manresa " L'àrbitre pita passos de/d' Martinas Geben [BAXI Manresa] quart 1 minut 00 ' punts 3 Resultat 3 - 0 Guerschon Yabusele Real Madrid " Triple de/d' Guerschon Yabusele [Real Madrid] amb assistència de Edy Tavares quart 1 minut 01 ' punts 2 Resultat 3 - 2 Devin Robinson BAXI Manresa " Cistella de/d' Devin Robinson [BAXI Manresa] quart 1 minut 01 ' punts 2 Resultat 5 - 2 Dzanan Musa Real Madrid " Safata de/d' Dzanan Musa [Real Madrid] quart 1 minut 01 ' punts - Resultat 5 - 2 Juampi Vaulet BAXI Manresa " Juampi Vaulet [BAXI Manresa] falla el triple. El rebot ofensiu és per a Travante Williams quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 5 - 2 Devin Robinson BAXI Manresa " Devin Robinson [BAXI Manresa] falla la cistella. El rebot defensiu és per a Facundo Campazzo. quart 1 minut 02 ' punts 2 Resultat 7 - 2 Edy Tavares Real Madrid " Cistella de/d' Edy Tavares [Real Madrid] després d'un contraatac, amb assistència de Dzanan Musa i tir lliure addicional per la falta de/d' Dani Pérez quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 7 - 2 Dani Pérez BAXI Manresa " 1ª falta personal de/d' Dani Pérez [BAXI Manresa] sobre Edy Tavares quan llançava. Val la cistella i tir lliure addicional. quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 7 - 2 Edy Tavares Real Madrid " Edy Tavares [Real Madrid] falla el tir lliure addicional, Pierre Oriola agafa el rebot quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 7 - 2 Travante Williams BAXI Manresa " Travante Williams [BAXI Manresa] falla el triple. La pilota se'n va fora. quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 7 - 2 Dzanan Musa Real Madrid " Dzanan Musa [Real Madrid] falla la bomba. El rebot defensiu és per a Pierre Oriola. quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 7 - 2 Alberto Abalde Real Madrid " Alberto Abalde [Real Madrid] roba la pilota a Pierre Oriola quart 1 minut 02 ' punts 2 Resultat 9 - 2 Dzanan Musa Real Madrid " Cistella de/d' Dzanan Musa [Real Madrid] després d'un contraatac, amb assistència de Alberto Abalde quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 9 - 2 Dani Pérez BAXI Manresa " Dani Pérez [BAXI Manresa] falla la cistella. El rebot defensiu és per a Facundo Campazzo. quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 9 - 2 Pierre Oriola BAXI Manresa " 1ª falta personal de/d' Pierre Oriola [BAXI Manresa] sobre Guerschon Yabusele quan llançava de dos. quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 9 - 2 BAXI Manresa " Temps morts quart 1 minut 03 ' punts 1 Resultat 10 - 2 Guerschon Yabusele Real Madrid " Guerschon Yabusele [Real Madrid] encistella el primer tir llliure quart 1 minut 03 ' punts 1 Resultat 11 - 2 Guerschon Yabusele Real Madrid " Guerschon Yabusele [Real Madrid] encistella el segon tir lliure quart 1 minut 03 ' punts 2 Resultat 11 - 4 Brancou Badio BAXI Manresa " Safata de/d' Brancou Badio [BAXI Manresa] quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 11 - 4 Guerschon Yabusele Real Madrid " Guerschon Yabusele [Real Madrid] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Pierre Oriola quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 11 - 4 Dzanan Musa Real Madrid " 1ª falta personal de/d' Dzanan Musa [Real Madrid] sobre Pierre Oriola quan llançava de dos. quart 1 minut 03 ' punts 1 Resultat 11 - 5 Pierre Oriola BAXI Manresa " Pierre Oriola [BAXI Manresa] encistella el primer tir llliure quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 11 - 5 Pierre Oriola BAXI Manresa " Pierre Oriola [BAXI Manresa] falla el 2n tir lliure, rebot en defensa de/d' Edy Tavares quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 11 - 5 Guerschon Yabusele Real Madrid " Guerschon Yabusele [Real Madrid] falla el triple. El rebot defensiu és per a Musa Sagnia. quart 1 minut 04 ' punts 2 Resultat 11 - 7 Musa Sagnia BAXI Manresa " Cistella de/d' Musa Sagnia [BAXI Manresa] quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 11 - 7 Dzanan Musa Real Madrid " La pilota surt fora després d'una mala passada de/d' Dzanan Musa [Real Madrid] quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 11 - 7 Brancou Badio BAXI Manresa " La pilota surt fora després d'una mala passada de/d' Brancou Badio [BAXI Manresa] quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 11 - 7 Pierre Oriola BAXI Manresa " 2ª falta personal de/d' Pierre Oriola [BAXI Manresa] sobre Facundo Campazzo quan llançava de dos. quart 1 minut 04 ' punts 1 Resultat 12 - 7 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] encistella el primer tir llliure quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 12 - 7 Facundo Campazzo Real Madrid " Rebot en atac de/d' Guerschon Yabusele [Real Madrid] després de l'errada de/d' Facundo Campazzo al segon tir lliure quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 12 - 7 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebot defensiu és per a Pierre Oriola. quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 12 - 7 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] roba la pilota a Dani García quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 12 - 7 Alberto Abalde Real Madrid " Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebot defensiu és per a Pierre Oriola. quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 12 - 7 Brancou Badio BAXI Manresa " Brancou Badio [BAXI Manresa] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Alberto Abalde quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 12 - 7 Musa Sagnia BAXI Manresa " Musa Sagnia [BAXI Manresa] talla la passada de Alberto Abalde quart 1 minut 06 ' punts 3 Resultat 12 - 10 Marcis Steinbergs BAXI Manresa " Triple de/d' Marcis Steinbergs [BAXI Manresa] quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 12 - 10 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebot defensiu és per a Marcis Steinbergs. quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 12 - 10 Pierre Oriola BAXI Manresa " Pierre Oriola [BAXI Manresa] falla el triple. El rebot ofensiu és per a Dani García quart 1 minut 06 ' punts 2 Resultat 12 - 12 Musa Sagnia BAXI Manresa " Cistella de/d' Musa Sagnia [BAXI Manresa] amb assistència de Dani García quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 12 - 12 Dzanan Musa Real Madrid " Dzanan Musa [Real Madrid] falla el triple. El rebot defensiu és per a Pierre Oriola. quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 12 - 12 Alberto Abalde Real Madrid " Primera falta personal de/d' Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Brancou Badio quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 12 - 12 Alberto Abalde Real Madrid " Alberto Abalde [Real Madrid] talla la passada de Selom Mawugbe quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 12 - 12 Guerschon Yabusele Real Madrid " Guerschon Yabusele [Real Madrid] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Vincent Poirier quart 1 minut 07 ' punts 3 Resultat 15 - 12 Dzanan Musa Real Madrid " Triple de/d' Dzanan Musa [Real Madrid] amb assistència de Vincent Poirier quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 15 - 12 Marcis Steinbergs BAXI Manresa " Marcis Steinbergs [BAXI Manresa] falla el triple. El rebot defensiu és per a Dzanan Musa. quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 15 - 12 Vincent Poirier Real Madrid " Vincent Poirier [Real Madrid] falla el ganxo per un tap de/d' Selom Mawugbe quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 15 - 12 Musa Sagnia BAXI Manresa " Musa Sagnia [BAXI Manresa] falla la cistella per un tap de/d' Guerschon Yabusele. . quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 15 - 12 Guerschon Yabusele Real Madrid " 1º Falta personal en atac de/d' Guerschon Yabusele [Real Madrid] sobre Dani García quart 1 minut 08 ' punts 3 Resultat 15 - 15 Dani García BAXI Manresa " Triple de/d' Dani García [BAXI Manresa] quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 15 - 15 Dzanan Musa Real Madrid " Dzanan Musa [Real Madrid] falla la safata. El rebot defensiu és per a Travante Williams. quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 15 - 15 Selom Mawugbe BAXI Manresa " Selom Mawugbe [BAXI Manresa] falla el ganxo per un tap de/d' Vincent Poirier quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 15 - 15 Dani García BAXI Manresa " Dani García [BAXI Manresa] falla la bomba. El rebot defensiu és per a Rudy Fernández. quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 15 - 15 Selom Mawugbe BAXI Manresa " Primera falta personal de/d' Selom Mawugbe [BAXI Manresa] sobre Vincent Poirier quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 15 - 15 Fabien Causeur Real Madrid " 1º Falta personal en atac de/d' Fabien Causeur [Real Madrid] sobre Dani García quart 1 minut 09 ' punts 2 Resultat 15 - 17 Travante Williams BAXI Manresa " Safata de/d' Travante Williams [BAXI Manresa] quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 15 - 17 Fabien Causeur Real Madrid " Fabien Causeur [Real Madrid] falla la safata. El rebot defensiu és per a Travante Williams. quart 1 minut 10 ' punts - Resultat 15 - 17 " Final del primer quart quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 15 - 17 " Inici del segon quart quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 15 - 17 Gabriel Deck Real Madrid " 1ª falta personal de/d' Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Selom Mawugbe quan llançava de dos. quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 15 - 17 Selom Mawugbe BAXI Manresa " Selom Mawugbe [BAXI Manresa] falla el 1r tir llliure quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 15 - 17 Selom Mawugbe BAXI Manresa " Selom Mawugbe [BAXI Manresa] falla el 2n tir lliure, rebot en defensa de/d' Vincent Poirier quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 15 - 17 Juampi Vaulet BAXI Manresa " Primera falta personal de/d' Juampi Vaulet [BAXI Manresa] sobre Rudy Fernández quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 15 - 17 Fabien Causeur Real Madrid " Fabien Causeur [Real Madrid] falla el triple. El rebot ofensiu és per a Vincent Poirier quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 15 - 17 Selom Mawugbe BAXI Manresa " 2ª falta personal de/d' Selom Mawugbe [BAXI Manresa] sobre Vincent Poirier quan llançava de dos. quart 2 minut 00 ' punts 1 Resultat 16 - 17 Vincent Poirier Real Madrid " Vincent Poirier [Real Madrid] encistella el primer tir llliure quart 2 minut 00 ' punts 1 Resultat 17 - 17 Vincent Poirier Real Madrid " Vincent Poirier [Real Madrid] encistella el segon tir lliure quart 2 minut 01 ' punts 2 Resultat 17 - 19 Juampi Vaulet BAXI Manresa " Bomba de/d' Juampi Vaulet [BAXI Manresa] quart 2 minut 01 ' punts - Resultat 17 - 19 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck [Real Madrid] falla la cistella. El rebot defensiu és per a Juampi Vaulet. quart 2 minut 01 ' punts - Resultat 17 - 19 Travante Williams BAXI Manresa " Travante Williams [BAXI Manresa] falla la cistella. El rebot defensiu és per a Rudy Fernández. quart 2 minut 02 ' punts - Resultat 17 - 19 Vincent Poirier Real Madrid " La pilota surt fora quart 2 minut 02 ' punts 2 Resultat 17 - 21 Brancou Badio BAXI Manresa " Safata de/d' Brancou Badio [BAXI Manresa] amb assistència de Martinas Geben quart 2 minut 02 ' punts 2 Resultat 19 - 21 Vincent Poirier Real Madrid " Alley-Hoop de/d' Vincent Poirier [Real Madrid] amb assistència de Sergio Rodríguez quart 2 minut 02 ' punts - Resultat 19 - 21 Devin Robinson BAXI Manresa " Devin Robinson [BAXI Manresa] falla el triple. quart 2 minut 02 ' punts 2 Resultat 19 - 23 Devin Robinson BAXI Manresa " Cistella de/d' Devin Robinson [BAXI Manresa] quart 2 minut 03 ' punts 2 Resultat 21 - 23 Sergio Rodríguez Real Madrid " Cistella de/d' Sergio Rodríguez [Real Madrid] quart 2 minut 03 ' punts - Resultat 21 - 23 Sergio Rodríguez Real Madrid " Primera falta personal de/d' Sergio Rodríguez [Real Madrid] sobre Juampi Vaulet quart 2 minut 03 ' punts 2 Resultat 21 - 25 Juampi Vaulet BAXI Manresa " Esmatxada de/d' Juampi Vaulet [BAXI Manresa] amb assistència de Dani Pérez i tir lliure addicional per la falta de/d' Sergio Llull quart 2 minut 03 ' punts - Resultat 21 - 25 Sergio Llull Real Madrid " 1ª falta personal de/d' Sergio Llull [Real Madrid] sobre Juampi Vaulet quan llançava. Val la cistella i tir lliure addicional. quart 2 minut 03 ' punts 1 Resultat 21 - 26 Juampi Vaulet BAXI Manresa " Juampi Vaulet [BAXI Manresa] encistella el tir lliure addicional quart 2 minut 03 ' punts - Resultat 21 - 26 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck [Real Madrid] falla la cistella per un tap de/d' Marcis Steinbergs. . quart 2 minut 03 ' punts - Resultat 21 - 26 Brancou Badio BAXI Manresa " Brancou Badio [BAXI Manresa] falla la safata. El rebot defensiu és per a Fabien Causeur. quart 2 minut 04 ' punts - Resultat 21 - 26 Sergio Llull Real Madrid " Sergio Llull [Real Madrid] falla la bomba. El rebot ofensiu és per a Vincent Poirier quart 2 minut 04 ' punts 2 Resultat 23 - 26 Vincent Poirier Real Madrid " Esmatxada de/d' Vincent Poirier [Real Madrid] quart 2 minut 04 ' punts - Resultat 23 - 26 Fabien Causeur Real Madrid " 2ª falta personal de/d' Fabien Causeur [Real Madrid] sobre Martinas Geben quan llançava de dos. quart 2 minut 04 ' punts 1 Resultat 23 - 27 Martinas Geben BAXI Manresa " Martinas Geben [BAXI Manresa] encistella el primer tir llliure quart 2 minut 04 ' punts 1 Resultat 23 - 28 Martinas Geben BAXI Manresa " Martinas Geben [BAXI Manresa] encistella el segon tir lliure quart 2 minut 04 ' punts - Resultat 23 - 28 Musa Sagnia BAXI Manresa " Primera falta personal de/d' Musa Sagnia [BAXI Manresa] sobre Rudy Fernández quart 2 minut 04 ' punts - Resultat 23 - 28 Rudy Fernández Real Madrid " Rudy Fernández [Real Madrid] falla el triple. El rebot defensiu és per a Martinas Geben. quart 2 minut 04 ' punts 3 Resultat 23 - 31 Martinas Geben BAXI Manresa " Triple de/d' Martinas Geben [BAXI Manresa] amb assistència de Brancou Badio quart 2 minut 04 ' punts - Resultat 23 - 31 Real Madrid " Temps morts quart 2 minut 04 ' punts 2 Resultat 25 - 31 Gabriel Deck Real Madrid " Esmatxada de/d' Gabriel Deck [Real Madrid] amb assistència de Sergio Llull