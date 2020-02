Els futurs talents de l'esquí alpí de la categoria U16 a les OPA de Baqueira

Després de les passades edicions de l'OPA celebrades a Liechtenstein el 2018 i en Suïssa el 2019, ara és el torn de viatjar a Espanya per aquesta edició de l'any 2020, concretament a Baqueira Beret, que acollirà aquesta copa continental per categories joves del 11 al 13 de febrer. Les gestions de la Reial Federació Espanyola Esports d'Hivern (RFEDI) amb la FIS i l'interès creixent de Baqueira per l'alta competició han fet possible que Espanya torni a ser l'escenari d'una competició internacional d'esquí alpí U16 comparable a les que es disputaven anys enrere com els trofeus Zagales (Formigal) i Esquirol (Sierra Nevada).

Els grans esdeveniments internacionals també s'estenen a les categories joves. És el cas de l'OPA també coneguda com Alpen Cup d'esquí alpí destinada a la categoria U16. A l'estació catalana de Baqueira dels futurs talents de l'esquí alpí baixaran pel Stadium de Beret, competint en les especialitats de super-G (SG), gegant (GS) i paral·lel team event (PLTE).