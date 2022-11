Els darrers dies ha nevat, fa fred, i les previsions per als pròxims dies són òptimes perquè de Els Angles enceti temporada aquest dissabte, 3 de desembre. Els usuaris que hi acudeixin trobaran un nou aparcament al centre de la vila, millores dels espais de vianants per accedir a pistes i al poble i una nova estació de serveis per a vehicles. A més, per als mesos de desembre a març s'ha programat un ampli ventall d'esdeveniments a pistes i al mateix poble.

A la gran estació del Capcir continuen prioritzant la renovació de la seva xarxa de neu produïda amb 35 canons llança d'última generació, que permeten produir més neu a temperatures més altes i, a la vegada, reduir el consum energètic. En aquesta mateixa política d'estalvi energètic, s'han equipat les trepitjaneus de l'estació amb sistemes GPS i de sondatge per millorar la redistribució de neu a les pistes. Al mateix temps permet optimitzar al màxim les passades que fan les màquines sobre la neu. Pel que fa a la qüestió comercial, es fa una aposta clara per oferir promocions en la venda de forfets per dies, períodes festius, el paquet forfets i passis de dies o temporada amb què es denomina segell "Zen". Les promocions "Zen" permeten un descompte del 15% en els paquets de forfets per sis dies.