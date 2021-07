Unai Simón, porter internacional de l’Athletic Club, va assenyalar el seleccionador espanyol Luis Enrique Martínez com «el principal artífex» del moment que protagonitzen a l’Eurocopa i un creixement que ja fa somiar l’afició amb aconseguir quelcom important. «Luis Enrique és el principal artífex d’això, és el que ens ha indicat el camí, ens guia per on hem d’anar», va reconèixer en conferència de premsa. «El grup el fem els jugadors i estem units amb l’staff. Tots anem de la mà. Luis Enrique ens ha transmès això des del primer moment i amb ell estem molt units», va afegir. El seleccionador va deixar una frase repleta d’orgull després d’eliminar Croàcia als vuitens de final, quan va indicar que dirigeix un grup de jugadors sense ego com una clau principal de l’èxit. «No puc comparar egos amb altres seleccions que hi ha hagut», va admetre. «En aquesta el que hi ha és un grup humà molt humil, treballador i amb moltes ganes d’aconseguir l’Eurocopa», va ressaltar. I va apuntar al creixement de l’equip en moments de dificultat que han anat superant des de l’inici de la concentració, amb el positiu en coronavirus de Busquets, fins a l’error seu que va costar el primer gol davant Croàcia i haver de remuntar per a accedir als quarts de final.

«Els grans grups es fan amb les adversitats. És un orgull formar part d’aquest equip, que m’ha ajudat en el camp, en el vestuari diu molt del grup que tenim. Sempre ens han dit els més veterans de l’equip que aquestes competicions les guanyen els equips i no les seleccions. És el que som, un equip, no sé si passarem de quarts, de semis, sigui com sigui el resultat anirem tots junts», va reconèixer. En els quarts arriba Suïssa, quan s’esperava a França, però per al porter li és igual el rival: «Depenem de nosaltres mateixos. Juguem i lluitem per guanyar aquesta Eurocopa i ens era igual enfrontar-nos a França o bé Suïssa».