Com de costum, un cop acabada l'Eurocopa, la UEFA escull tant el millor jugador com al millor jugador jove del torneig, i aquesta vegada i ha hagut sorpreses.

Donnarumma, MVP de l’Eurocopa

Gianluigi Donnarumma, s'ha proclamat MVP del torneig de manera inesperada, però no immerescuda. El porter de la selecció italiana, ha sigut clau en les dues tandes de penals, tant en les semifinals contra Espanya, com en la final contra l'amfitriona Anglaterra, al aturar dos xuts des dels onze metres i emmudir a tot un estadi com Wembley, per finalment, aconseguir el campionat europeu.

Donnarumma, que porta des dels 16 anys al Milan, s'ha consagrat com un dels millors porters del món i també un dels més desitjats pels grans equips. Per això, és molt probable que jugui la vinent temporada amb el PSG, després que no volgués renovar el contracte amb els 'rossoneri' que ha finalitzat aquest any, i que el club parisenc li oferís un molt bon sou, que hauria fet que el jove porter es decantés per jugar la pròxima temporada a la lliga francesa.

Pedri, escollit millor jugador jove del torneig

El jugador canari ha estat elegit com a millor jugador sub-23 de l'Eurocopa, després de demostrar una gran importància, i maduresa en el joc d'Espanya tot i tenir 18 anys. Pedri està cridat a ser un dels millors jugadors del futur, després d'evidenciar el seu gran nivell en la seva primera temporada amb el Barça, jugant gairebé tots els partits, fet que va provocar que al tram final de la temporada acabés molt fatigat per la càrrega de minuts.

Amb la selecció espanyola ha acabat jugant sis partits de titular, acumulant 629 minuts de 630 possibles, el tercer jugador més utilitzat per Luis Enrique. Per altra banda Pedri ha estat el tercer jugador que més quilòmetres de tota la Euro (76,1) només superat per l'italià Jorginho (86,6) i l'anglès Phillips (83), encara que tots dos jugadors han acabat jugant un partit més. A més a més destaca l'efectivitat de les seves passades amb un 92,3% (429 completades d’un total de 465).