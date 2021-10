Costa va iniciar aquesta última intervenció incidint en com ha arribat a apostar per un projecte agrícola com és 'L'Escairador'. "Neix per l'estima a un territori com és el Berguedà". Aquest és un projecte familiar, que ha volgut preservar i professionalitzat l’antic ofici de l’escairador. Conreen cereal, varietats antigues i autòctones.