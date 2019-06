«Cançó d'amor i de guerra», l'actuació estrella d'una àmplia oferta musical

L'aposta per la música és clara. Un any més, la Festa Major de Puig-reig programa nombrosos concerts, i potents. En destaca Cançó d'amor i de guerra, premi Enderrock al millor disc de clàssica 2017. Es tracta d'una obra interpretada per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. És la sarsuela catalana per excel·lència i una de les peces més grans i emblemàtiques de la lírica catalana.

Es podrà veure per primera vegada a Puig-reig coincidint amb la festa major. Serà demà, a les 8 del vespre al pavelló d'esports. Les entrades es poden comprar anticipades a 12 euros fins avui, divendres, a les llibreries de Puig-reig, a l'Oficina Jove de Berga, al videoclub Chaplin de Navàs i la Impremta Guinó de Gironella. Demà a taquilla valdran 15 euros.

El darrer enregistrament de Cançó d'amor i de guerra es va fer l'any 1974, amb Montserrat Caballé, Josep Carreras i Vicenç Sardinero en els papers protagonistes, i l'Orfeó Gracienc a les parts corals. Més de 40 anys després, la Simfònica treballa per apropar de nou l'obra al públic.

En la versió actual de Cançó d'amor i de guerra, composta per Rafael Martínez Valls el 1926, s'han recuperat dos fragments inèdits i s'hi han inclòs per primer cop els textos parlats de l'obra. És un dels projectes més ambiciosos de la Simfònica de Cobla i Corda, ja que té una escenografia complexa i més de 140 intèrprets a l'escenari. Per a aquest treball, la Simfònica ha tingut l'assessorament del productor artístic Joan Casas, que en va fer l'edició crítica el 2006.

Prohibida inicialment per la censura de l'època, Cançó d'amor i de guerra se situa en un poble del Vallespir durant la Revolució Francesa i reflecteix el complicat moment històric i social que es va viure en aquesta zona a final del segle XVIII.