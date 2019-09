Orquestres i grups com La Sra. Tomasa i Dalton Bang omplen les nits de festa

Orquestres i grups com La Sra. Tomasa i Dalton Bang omplen les nits de festa flickr/artur gavaldà

La música és un ingredient essencial en tota festa major. També a Avinyó. Concerts per a joves i balls per a gent més gran, d'estils diversos, omplen la programació nocturna. Un dels plats forts és el concert de La Sra. Tomasa, que es farà avui a la 1 de la matinada a la pista polivalent. El grup barceloní es caracteritza per la seva energia dalt de l'escenari, amb temes que barregen ritmes tropicals i llatins amb l'electrònica més avançada i sense oblidar la rumba.

La Sra. Tomasa serà el cap de cartell musical d'aquesta nit, però no seran els únics que pujaran a l'escenari. En acabat, serà el torn del PD Sergi Velasco, a la pista polivalent. I a la plaça Major, a partir de 2/4 d'11 de la nit, ball amb el grup Sona Bé.



La Selvatana, un clàssic

El concert de tarda i el ball de nit amb l'orquestra Selvatana s'ha convertit en tot un clàssic musical de la Festa Major d'Avinyó. Es manté perquè atrau molt públic, «d'Avinyó i de fora», assenyala Eulàlia Gonzàlez, regidora de Cultura. Les actuacions de la Selvatana seran demà, diumenge, a les 7 de la tarda i a les 11 de la nit.

Una altra formació que amenitzarà la festa avinyonenca és Mil·lènium. S'encarregarà del ball-vermut de dilluns a les 12 del migdia i del cafè concert de les 4 de la tarda, al passeig. I també del ball de confeti, que començarà a les 10 de la nit a la pista polivalent. A continuació, concert jove amb Dalton Bang, que versiona temes des dels anys 70 fins a l'actualitat. És el grup que ha vist néixer com a artista Miki (participant a Operación Triunfo 2018 i representant d'Espanya a Eurovisió 2019). I per tancar la nit, PD Xevi Festes.

I dimarts a 2/4 de 7 de la tarda, ball amb Josep Maria d'Avinyó.