Artés homenatja la vinya i el vi en la Festa de la Verema, que arrenca avui a Sallent

La Festa de la Verema del Bages reivindica el patrimoni vitivinícola de la comarca i acosta el món de la vinya i el vi per mitjà de tastos, gastronomia, espectacles, tallers, visites, música i propostes infantils. Actes a l'entorn del vi que es concentren demà i diumenge i que tenen com a centre neuràlgic el nucli antic d'Artés, tot i que, seguint la iniciativa de l'any passat, el tret de sortida és itinerant i es fa en un altre poble de la DO Pla de Bages.

Sallent acull enguany l'acte inaugural de la Festa de la Verema. Es farà avui a l'històric celler Sanmartí a partir de les 7 de la tarda, amb visita guiada, parlaments, taller de vins i plantes aromàtiques, i maridatge de vins i gastronomia sallentina.

La Festa de la Verema del Bages, que arriba a la 24a edició, ha anat creixent i evolucionat. Va començar com una senzilla forma de promoció dels cellers i els seus productes, i s'ha acabat convertint en una gran festa al voltant de la vinya i el vi del Bages. La Denominació d'Origen (DO) Pla de Bages abasta unes 500 hectàrees de vi-nya distribuïdes per 27 municipis. Quinze cellers elaboren vi de qualitat i dos produeixen cava. Els vins dels diversos cellers de la DO es podran tastar aquest diumenge a Artés, a la mostra de vins i caves. I demà, dissabte, hi haurà els Tastos amb ritme, i com a novetat un tast de vins a cegues, per parelles.

Una altra novetat d'enguany és l'aposta per les activitats infantils, «perquè els més petits també puguin tenir un espai relacionat amb la verema i sigui una festa per a totes les edats», remarcava l'alcalde d'Artés, Enric Forcada, durant la presentació de la Festa de la Verema. També s'apropa als infants la cultura de la vinya portant-los en tractor i veremant.

L'aixafada popular de raïm és una de les propostes protagonistes de la jornada de diumenge, que també inclourà representacions de cultura popular, actuacions musicals, jocs, fira d'artesans, degustacions, exposició de treballs amb suro, demostració de l'ofici de boter i visites als cellers d'Artés, entre altres propostes que mostren «el patrimoni vitivinícola que tenim, i que pensem que cal potenciar», assenyala Eva Farré, secretària del Consell Regulador de la DO Pla de Bages.

Els actes de la Festa de la Verema i els horaris es poden consultar a la pàgina 7 d'aquest suplement especial o a la pàgina web www.festaveremabages.cat.