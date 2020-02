Puig-reig s'endinsa en un Carnestoltes que viatja a l'espai

És Carnaval. Un cap de setmana en què tot es capgira i es permeten uns dies de disbauxa. Tot i que al Bages, Berguedà i Solsonès hi ha poblacions que opten per celebrar el Carnestoltes el cap de setmana següent per no coincidir amb festes potents com la de Solsona, Sallent o Berga, n'hi ha altres que segueixen la tradició popular. Per exemple, Puig-reig, que amb el dijous Llarder va donar ahir el tret de sortida a tres dies d'activitat. El regidor de Festes, Cristian Garcia, anima petits i grans a participar al Carnestoltes, que aquest any té com a temàtica l'espai. En aquest sentit, una vintena de comerços s'han afegit a la convocatòria i la idea de viatjar a l'espai centra els aparadors . També en actes d'avui i demà es farà referència a l'espai: Carnaval infantil, rei Carnestoltes, rua nocturna...

Avui, divendres, és el dia dedicat a la canalla. Al matí (10 h), es farà disbauxa infantil al pavelló amb el grup Divertimento, i després, cercavila de disfresses amb els nens i nenes de les escoles de Puig-reig (11 h), acompanyats per la batucada dels alumnes de l'escola de música. A la tarda (18 h), conte i taller infantil. Al vespre, sopar popular (2 euros) i rua nocturna amb la xaranga Reeden Groove & Brass, que serà l'aperitiu de la jornada carnavalesca de demà.



10 comparses i 400 participants

Demà a la tarda els carrers de Puig-reig s'omplen de carrosses i comparses, de disfresses originals, clàssiques, provocatives i sofisticades. La rua, que sortirà a 2/4 de 5 del camp de futbol, es viu sempre amb entusiasme i ganes de gresca. «La participació, un any més, serà bona. Tenim 10 comparses inscrites, i uns 400 participants a la rua», explica Garcia. Un cop acabat el recorregut, el rei Carnestoltes farà el pregó al pavelló esportiu, on tindrà lloc l'exhibició de comparses i l'entrega de premis del concurs d'aparadors. A més, en quatre aparadors de la vintena que hi participen s'hi han amagat quatre elements discordants amb la temàtica de l'espai per incentivar la gent a trobar-los. Els encertants entraran al sorteig d'un val de 50 euros gentilesa dels comerciants.

A la nit, el banquet i el ball posaran punt final al Carnestoltes.