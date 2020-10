La crisi de la covid deixa tocats els cellers bagencs

La gran majoria dels cellers de la DO Pla de Bages són petits, no arriben a les grans superfícies i molts depenen del sector de la restauració i l'enoturisme. Per això, la crisi del coronavirus ha suposat, especialment durant l'estat d'alarma, una caiguda de les vendes de vi. La facturació va arribar a baixar, de mitjana, el 80% a la primavera. Durant els mesos d'estiu s'ha restablert al mateix nivell que s'ha recuperat la restauració, de mica en mica el sector aixeca el cap.

Més presència a les xarxes

La crisi del coronavirus ha portat els cellers a explorar noves vies. La més clara és la venda directa online, que molts dels productors encara no feien. També les xarxes socials s'estan convertint en una oportunitat. Alguns cellers ja ho estan esprement i les han utilitzat per explicar els seus projectes i animar la gent perquè els visitin i coneguin de prop les seves propostes enològiques.

Setmana del Vi Català

Catalunya celebrarà del 9 al 15 de novembre la primera edició de la Setmana del Vi Català. Serà una setmana plena d'activitats per donar a conèixer i promocionar els vins arreu del país. La iniciativa aplegarà activitats presencials i virtuals per tot el territori. El programa s'estructura en cinc eixos: enoturisme, gastronomia i restauració, activitats comercials, cultura i vi, i activitats divulgatives. Entre altres propostes, es faran visites a vinyes i cellers, maridatges a restaurants i promocions a establiments comercials.