Les caramelles es volen fer sentir en versió reduïda

Les colles caramellaires busquen solucions imaginatives per no renunciar a les tradicionals caramelles de Pasqua. Les restriccions per fer front a la pandèmia impedeixen, un any més, celebrar les caramelles amb el format habitual i per això algunes poblacions de la Catalunya central no descarten fer actes alternatius.

Súria i Callús, dos epicentres caramellaires del Bages, voldrien mantenir d'alguna manera aquesta tradició tan arrelada als seus municipis, però a dia d'avui no hi ha res clar.

A Súria estan acabant de perfilar com seran les caramelles d'enguany perquè hi pugui haver un tast musical. «El format s'ha d'acabar de concretar», apunten fonts consultades per Regió7. Seran, això sí, caramelles en versió reduïda.

A Callús, les Comissions de Caramelles de Grans i Petits informen que, tot i que han intentat dibuixar diversos escenaris per celebrar la Pasqua, de moment no poden assegurar que es pugui dur a terme cap acte.

Una altra localitat bagenca amb les caramelles arrelades és Sant Salvador de Guardiola, que en aquest cas ha optat per suspendre les caramelles d'aquest 2021.