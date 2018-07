L'agressor de Lledoners i un condemnat per assaltar 'narcos', entre els acusats

Els quatre ultres denunciats per l'agressió a la plaça Onze de Setembre són coneguts al Bages per les seves accions contra independentistes, sobretot dos d'ells: el balsarenyenc Raúl Macià i el santjoanenc Toni Noguera. Tots formen part d'un grup de persones que es dediquen a retirar llaços grocs i estelades d'arreu de la comarca.

Macià, membre declarat del partit d'extrema dreta Vox, va estar empresonat a Lledoners complint condemna per un delicte de robatori violent i un delicte contra la salut pública, per haver participat el 2009 en un assalt contra narcotraficants. Quan va sortir de la presó en tercer grau, va ser denunciat i condemnat per arrencar el rètol de «Municipi per a la independència» de Sallent, i també va ser denunciat pels Mossos per intent de boicot de la Marxa de Torxes de Balsareny. Aquests fets li van suposar el retorn al segon grau i al seu reingrés a Lledoners. Des que va sortir-ne, fa poques setmanes, ha mantingut la seva croada contra els llaços grocs i va ser qui va retirar l'estelada de la plaça Onze de Setembre de Manresa, col·locada per acord del ple.

Toni Noguera, veí de Sant Joan de Vilatorrada, es va fer conegut fa un mes quan va agredir un membre del CDR a l'accés de Lledoners, la nit abans que hi arribessin els presos independentistes. Noguera va ser detingut pels Mossos i el seu cas està sent investigat pel Jutjat 2 de Manresa. Ja estava imputat per violència masclista.

Un tercer presumpte agressor, Óscar González, és la persona que la setmana passada va retirar l'estelada que onejava al costat del parc de Bombers de Manresa. El quart denunciat, David Delgado, també integra el mateix grup.