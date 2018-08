Accident a Castellar del Riu amb un ferit lleu

El conductor d'un vehicle va resultar amb ferides de caràcter lleu quan ahir al matí quan el cotxe que conduïa, un Citroen Xsara Picasso, va sortir de la carretera i va caure per un pendent de vuit metres, fins a un torrent. Els bombers van rebre l'avís de l'accident a les 11:41 del matí, i hi van enviar quatre dotacions, que van haver de treballar per rescatar l'home, que s'havia quedat atrapat a l'interior del turisme. El ferit és un veí d'Espinalbet de 79 anys i va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. L'accident va tenir lloc en el punt quilomètric 2,5 de la carretera BV-4243.