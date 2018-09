Absolts per falta de proves dos acusats de saquejar una masia de Sant Joan

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha absolt per falta de proves dos individus que estaven acusats d'haver saquejat l'interior d'una masia de Sant Joan de Vilatorrada. Els lladres, d'identitat desconeguda, van robar una gran quantitat de màquines, eines, electrodomèstics i objectes de valor.

El robatori, segons explicava la fiscalia en el seu escrit d'acusació, es va produir durant la nit del 6 al 7 de maig del 2017 al Mas Cal Pou de la Riera, situat al municipi de Sant Joan. Els lladres van accedir a la porta de la terrassa i, tot utilitzant una palanca, van aconseguir obrir-la tot retirant-ne un vidre. Un cop a l'interior, es van passar la nit sostraient una gran quantitat de pertinences.

Entre molts altres objectes, els lladres es van endur, per exemple, dues màquines de premsar, dues motoserres, dos martells elèctrics, tres discos de radial, dues màquines de tallar rajoles, dos carros de transport, dues videocàmeres, dos aparells de GPS, uns prismàtics, un televisor, un reproductor de DVD, una càmera de fotos de carret, un forn, una consola, coberteria de plata i uns 300 metres de tub de coure. Una part dels objectes robats van aparèixer en dos establiments de segona mà.

La fiscalia acusava del robatori dos individus, Mohamed Z. i Daniel S. P., i demanava per a ells la pena de tres anys i mig de presó. La jutge, però, no ha considerada provada la seva participació en el robatori, per la qual cosa han estat absolts.