Un sindicat policial celebra l'arxivament de la causa contra un mosso de l'1-O a Sant Joan

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) ha celebrat en un comunicat l'arxivament, el mes d'abril passat, de la causa per desobediència contra un mosso d'esquadra l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada.

Tal com va informar aquest diari, es tracta del cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra al Bages, que va ser imputat pel Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa després que la Guàrdia Civil, en el seu informe sobre l'1-O a l'escola Joncadella, li atribuís un possible delicte de desobediència.

El 23 d'abril passat, però, en la seva declaració com a testimoni davant de la jutge, el comandament de la Guàrdia Civil que va dirigir l'operatiu va negar l'informe policial i va admetre que el mosso no havia comès cap acte de desobediència contra els guàrdies civils. Per aquest motiu, aquell dia mateix, la jutge va arxivar provisionalment la seva causa. Alhora, també va arxivar les causes d'odi i resistència que la Guàrdia Civil, en el mateix informe de la Joncadella, havia atribuït al regidor Jordi Pesarrodona.

Ara, el sindicat SAP-Fepol ha celebrat en un comunicat l'arxivament de la causa contra el mosso. "Des de la nostra organització sindical, ens felicitem, perquè aquest ha estat i és un precedent únic i molt important, tant per als interessos del nostre company, com per als de tants altres efectius que encara es troben investigats pels mateixos fets de l'1 d'octubre", afirma el comunicat.

"No han estat dies fàcils per al nostre company, el qual ha hagut de passar tot el periple de veure's falsament acusat d'un delicte que ni tant sols se li va passar pel cometre", lamenta el comunicat.

Fonts del sindicat han confirmat a Regió7 que el comunicat es refereix al cap dels Mossos que va ser imputat a l'escola Joncadella. I han assegurat que el cas no té res a veure amb els dos mossos d'esquadra que van ser imputats per discutir-se amb els guàrdies civils a l'IES Quercus, l'altre col·legi de Sant Joan de Vilatorrada on hi va haver càrregues. En aquest cas, els dos agents, que van declarar a finals de maig, continuen encausats.