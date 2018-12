Un veí de Manresa de 39 anys mor en un atropellament a la C-16, a Sant Fruitós

Imatge del tram on s´ha produït l´atropellament mortal, al quilòmetre 57 de la C-16

Un veí de Manresa de 39 anys, G.G.G, ha mort aquesta matinada en un atropellament a la carretera C-16, a Sant Fruitós de Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 03:35h i les causes de l'accident encara s'estan investigant.. Tots els indicis apunten a que l'home estava caminant per la carretera i que un cotxe l'ha atropellat. El conductor ha fugit. Més tard, un segon vehicle l'ha tornat a atropellar i, aquest cop, el conductor ha avisat a Emergències, però segons el SCT, la víctima ja havia mort com a conseqüència de l'impacte amb el primer vehicle.

Els Mossos d'Esquadra estan indagant què feia el manresà caminant per la carretera. I és que els agents responsables de la investigació no han trobat cap vehicle de la víctima al voltant. Amb la qual cosa res fa pensar que hagués baixat del seu cotxe pel motiu que fos. L'atropellament ha tingut lloc a l'altura de la benziera Santa Anna.

Pel que fa a l'afectació viària, la via ha estat tallada en ambdós sentits fins les 04.48h de la matinada, quan s'ha obert en sentit nord, mentre que en sentit sud només hi havia 1 carril obert. La circulació s'ha normalitzat a les 06.52 h del matí.

Arran de la incidència, s'han activat Mossos d'Esquadra i policia local i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques que han atès una persona que ha resultat ferida lleu i ha sigut trasllada a l'Hospital de Manresa.



Un home mor atropellat a l'AP-7 a l'Aldea



Una persona ha mort atropellat a l'AP-7 a l'Aldea aquest dissabte a la matinada per causes que s'estan investigant, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident al voltant de les cinc de la matinada. Unitats dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat fins al lloc dels fets, al punt quilomètric 317,2 de l'autopista, en sentit sud. Segons ha pogut saber l'ACN, la víctima és un home de nacionalitat estrangera. Amb aquesta víctima, són 180 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que portem d'any.