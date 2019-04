Un centenar de persones donen el suport al govern

Un centenar de persones van reunir-se ahir a la plaça de Sant Pere en suport de la decisió del govern de la CUP de no retirar els símbols independentistes de la façana del consistori. L'acte de suport va ser convocat per l'ANC i Òmnium Cultural del Berguedà després de la interpretació del Cant dels ocells que es fa cada dia a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere per reclamar la llibertat dels presos polítics.

Montserrat Soler, presidenta d'Òmnium del Berguedà, va llegir el manifest. «Avui l'Ajuntament ha pres una decisió valenta davant el requeriment de la junta electoral, i de moment ha decidit no treure cap dels símbols que recorden la falta de llibertat d'expressió, amb presos polítics i exiliats sortits de les urnes de la tardor del 2017». Soler va recordar que «són a la presó i són a l'exili per acomplir el mandat que se'ls va encomanar, demostració clara i manifesta de la manca de democràcia a l'Estat espanyol». Per acabar, van assegurar que donen suport i agraeixen la decisió del govern berguedà que fa referència a l'acord de ple del setembre del 2012 per una moció de l'ANC en què es demanava no retirar l'estelada del balcó consistorial fins assolir la independència de Catalunya.