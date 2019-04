Centenars de persones acomiaden la menor d'Oló morta en accident a Avinyó

Centenars de persones han acomiadat aquest matí a Carla Montsech, l'adolescent de 15 anys que aquest divendres va morir en un accident en una pista forestal d'Avinyó.

L'església de Santa Maria d'Oló estava plena de gom a gom quan encara faltava més d'un quart d'hora per l'inici de la cerimònia i part dels assistents, s'han hagut de quedar a la plaça de davant del temple. Gent de totes les edats, però molts adolescents amics de la noia, han assistit el funeral per acomiadar-la i també per mostrar el seu suport a la família.

De fet, encara avui el poble estava colpit per la mort de la menor que actualment estudiava quart d'ESO a l'Institut Miquel Bosch d'Artés i també formava part dels bastoners de Santa Maria d'Oló. Per aquest motiu, el municipi va suspendre durant el cap de setmana la celebració de les caramelles, en les quals havia d'actuar Montsech, que a més era filla de l'exalcalde de la població Santi Montsech.

En el funeral, que ha durat poc més de mitja hora, s'ha llegit un conte adaptat a la Carla, se l'ha recordat en diferents pregàries i el mossèn que oficiava el comiat també ha remarcat que un pes «tan gran» com el de la pèrdua de la jove d'una forma tan precipitada, «repartit entre molts pesa menys». En la cerimònia, amics i familiars també han tingut un record per la jove i la família també ha agraït el suport que han rebut al llarg d'aquests últims dies.