El fiscal demana presó sense fiança per al policia nacional detingut per matar la parella a trets a Olot

El fiscal ha sol·licitat l'ingrés a presó provisional sense fiança per un delicte d'assassinat per a l'agent de la policia nacional detingut dissabte per matar la parella a trets al pis d'ella, al carrer Verge de la Guia d'Olot. El jutjat d'instrucció 1 d'Olot, que porta els casos de violència domèstica, s'ha traslladat aquest dilluns a l'hospital Trueta de Girona per prendre declaració a l'arrestat, que s'ha acollit al seu dret a no fer-ho. Segons fonts de la investigació, la matinada de divendres a dissabte l'home va disparar la seva arma reglamentària fins a set vegades i la víctima tenia diverses ferides de bala, almenys tres dels projectils li van impactar al cap. El policia està ingressat en estat greu perquè després de perpetrar l'atac, segons els investigadors, es va intentar suïcidar d'un tret al cap.