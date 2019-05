Un incendi destrueix una de les tres naus de la tèxtil Fibresa d'Avià

Un virulent incendi ha cremat una de les tres naus de l'empresa tèxtil Fibresa d'Avià. El foc es va originar dimecres quan faltaven pocs minuts per a tres quarts d'onze de la nit i no es va donar per extingit fins ahir, a tres quarts de vuit del vespre.

Tot i l'espectacularitat de les flames –eren visibles des de quilòmetres de distància– i la gran afectació que va tenir quant a material, no es van haver de lamentar danys personals, ja que els treballadors que en aquells moments estaven a la fàbrica van reaccionar ràpidament i van sortir de les instal·lacions de l'empresa, que es troben al polígon d'Avià, a tocar de la carretera C-26, que uneix Berga amb Solsona.

L'incendi es va iniciar en una màquina de la nau on hi havia part de producció i magatzem amb bales tèxtils. Les flames es van propagar ràpidament i van afectar totalment aquesta zona, on va cedir també l'encavallada de la coberta. Malgrat això, els efectius de Bombers, que van disposar dues línies d'atac, van poder frenar la propagació de l'incendi des de la part posterior i evitar que cremessin les altres dues naus de la indústria, on ahir al matí sí que hi havia un reduïda activitat.

En les tasques d'extinció hi van treballar un total de 14 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van poder donar per controlat l'incendi cap a 2/4 de 3 de la matinada de dijous.

Ahir al matí, però, encara hi havia flames a les instal·lacions de l'empresa i al llarg de tota la jornada es van mantenir diverses dotacions de bombers per acabar d'extingir el foc i també per remullar la zona, ja que el foc no es va extingir fins al vespre. Tot i això, no era previst que durant la nit els bombers es quedessin a la zona afectada.

Ahir al migdia una excavadora va tirar a terra una part d'una de les parets de la nau per tal de poder treure'n a fora el material que encara estava cremant i d'aquesta manera els bombers van poder-lo ruixar amb aigua amb l'objectiu de poder extingir totalment el foc. De fet, aquest tros de la paret que es va enderrocar era a la part de la nau on hauria començat l'incendi i de la qual a la nit ja n'havia cedit la teulada.

Regió7 ahir va contactar amb els responsables de l'empresa, que no van voler fer cap declaració sobre els fets.