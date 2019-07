Concentració de suport a la víctima de la violació a Manresa

Acció Lila i l'Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat (Las Aamas) han convocat una concentració de suport a la víctima, menor d'edat, d'una violació a Manresa. La concentració tindrà lloc aquest 2 de juliol a les vuit del vespre a la Plaça Sant Domènec. Precisament serà aquest dimarts quan començarà el judici pels fets que van tenir lloc el 29 d'octubre de 2016, tal i com aquest dijous va avançar Regió7.

El judici se celebrarà a partir de dimarts a l'Audiència de Barcelona. Les associacions feministes convoquen aquesta trobada per a mostrar els seu suport simbòlic abans que la víctima es presenti testimoni i principal afectada el proper dimecres. En total hi ha sis acusats per abusos i un per no haver evitat els fets. Quan van passar tenien entre 19 i 39 anys d'edat.

Durant la concentració es llegirà un manifest per mostrar l'acompanyament a la víctima manresana per tot el que suposa haver d'explicar els fets davant d'un tribunal. A diferència d'altres manifestacions organitzades per les mateixes entitats, la de demà serà oberta a tothom, de manera que tant homes com dones podran fer acte de presència i mostrar el rebuig davant d'aquestes accions.

Una vegada més, Acció Lila i les anomenades Las Aamas volen reivindicar que «estan fartes de no poder tornar segures a casa» i, a través de les concentracions, volen donar la sororitat i escalf a les víctimes i, en aquest cas, cap al judici a la que es sotmetrà una d'elles el proper dimecres a Barcelona.