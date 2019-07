Migdia de retencions per un camió bolcat a la C-25 a Sallent

Un camió es va accidentar ahir al matí, minuts abans de les 12, a la C-25, a Sallent. Al vehicle se li va punxar una de les rodes, va bolcar i va perdre la grua que transportava. El vehicle accidentat circulava en sentit Lleida però la grua va caure al carril ràpid en direcció a Vic. L'accident va tenir lloc al punt quilomètric 146 de l'eix Transversal. Com a conseqüència de l'accident, en el qual no hi va haver ferits, es van haver de tallar dos carrils, un en cada sentit, per tal de poder retirar el camió i la grua. Aquest fet va generar retencions de fins a dos quilòmetres durant tot el migdia. La circulació es va normalitzar a un quart de 5 de la tarda.