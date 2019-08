Setze denúncies per malmetre l'entorn de rieres del Berguedà i el Solsonès

Els Mossos d'Esquadra han interposat 16 denúncies aquest cap de setmana per malmetre l'entorn de rieres del Berguedà i el Solsonès. La riera de Merlès és on els agents hi han trobat més persones que mantenien conductes contra el medi natural.

En total, han sancionat 11 persones per accés motoritzat i una per estacionar ocupant via en els municipis de Sagàs i Santa Maria de Merlès. Al Solsonès, han interposat una denúncia a una persona que manipulava un fogonet i que, per tant, corria el risc de que provoqués un incendi. A part, el passat cap de setmana, bona part de la Catalunya Central estava en alerta per risc de focs a causa de les altes temperatures. En aquesta comarca també hi hagut una altra sanció per acampar al mig del bosc i dues més per accedir amb vehicles a la proximitats de la riera.

Els Mossos d'Esquadra han interposat totes aquestes denúncies en el marc d'un operatiu que han portat a terme el cap de setmana a diverses comarques de la Catalunya Central per a la preservació de l'entorn natural de les rieres, que a l'estiu s'omplen de banyistes. Al Solsonès, a més, la policia va actuar conjuntament amb els Agents Rurals. Els ajuntaments amb rieres alerten de l'actitud incívica d'alguns visitants.